Po novomeški tragediji so se oglasili Romi, to sporočajo javnosti

Predstavniki belokranjskih Romov so danes opozorili na naraščajočo nestrpnost do Romov, zaradi česar se bojijo tudi za varnost svojih otrok. Izpostavili so, da niso vsi Romi enaki. Vlado pozivajo, naj k iskanju rešitev vključi tudi Rome iz JV Slovenije. Kritični pa so do dela politike, ki s hujskanjem proti Romom nabira politične točke.

V Črnomlju se je zbralo med 60 in 70 Romov, zlasti iz Bele krajine. Kot so pojasnili, ne gre za protestni shod, pač pa za izraz sožalja, solidarnosti in podpore družini in prijateljem Aleša Šutarja, ki je umrl po sobotnem napadu v Novem mestu. Dejanja je osumljen pripadnik romske skupnosti, kar je še zaostrilo napetosti med romskim in neromskim prebivalstvom v jugovzhodni Sloveniji.

Dogodek obsodili in obžalovali

Danes prisotni romski predstavniki so dogodek obsodili in obžalovali. A obenem poudarili, da niso vsi Romi enaki in jih ne smemo metati vseh v isti koš.

»Danes smo se zbrali, ker nam ni več vseeno, zbrali smo se, ker želimo, da se naš glas končno sliši, glas ljudi, ki so prezrti, pozabljeni in pogosto obsojeni samo zato, ker so Romi,« je dejal Kevin Tudija, sicer sin romskega svetnika v Metliki. Ob tem je spomnil, da beseda Rom pomeni človek, Roma pa ljudje in dodal, da ne želijo, da jih sodijo po posameznikih.

Obenem je izpostavil, da nekateri Romi še vedno živijo v slabih razmerah, brez priložnosti, brez upanja, pogosto brez osnovnih pogojev, ki bi jih potreboval vsak človek. »Ko pridejo volitve, župani pridejo v naselja ter obljubljajo pomoč in izboljšavo, ko se volitve končajo, smo pozabljeni,« je dejal Tudija. Prav tako se po njegovem mnenju že romskim otrokom daje vedeti, da so manj vredni, pristojnim pa se »ne da ukvarjati z mlajšo generacijo Romov, ker mislijo, da nimajo prihodnosti«.

Shod v Novem mestu 20. oktobra. FOTO: Črt Piksi

Tudi predsednik zveze za razvoj romske skupnosti v Črnomlju Zvonko Golobič je izpostavil, da je čas, da se začnemo pogovarjati o vzrokih, ne samo o posledicah. »Ali kdo misli, da imajo Romi tovarne za proizvodnjo orožja v naseljih, da imajo obrate za proizvodnjo droge? Treba se je vprašati, od kje ta droga, od kje orožje?,« je pospremil opozorila o naraščajočem kriminalu v romskih naseljih. Ob tem je izpostavil, da so nasilje, objestništvo in vandalizem v porastu v celotni populaciji.

Izpostavili tudi odgovornost lokalne politike

Prisotni so izpostavili tudi odgovornost lokalne politike. »V občini Črnomelj nimamo nobenih problemov, ampak to je rezultat sodelovanja, razumevanja in dojemanja naše občine in župana,« je dejal Golobič in dolenjske župane pozval, naj se posvetujejo s črnomaljskim kolegom.

Kritični pa so bili do novomeškega župana Gregorja Macedonija in tudi današnje poslanke in nekdanje direktorice novomeške občinske uprave Vide Čadonič Špelič, saj občini očitajo, da je milijone evrov, namenjene za integracijo in socializacijo romske skupnosti, porabila za zgolj »dekorativne dodelave« romskih naselij, medtem pa denar namenila tudi za urejanje cest in neromskih naselij. Zato se sprašujejo, ali bosta prevzela odgovornost.

Prav tako so bili kritični do metliške županje Martine Legan Janžekovič, ki da hujska ljudi proti Romom. Romski svetnik iz Metlike Marjan Tudija in Matjaž Hudorovac iz romskega naselja Rosalnice Boriha sta zanikala njene izjave na torkovi seji novomeškega občinskega sveta, češ da so Romi grozili ljudem, ki so se odpravljali na shod, ki je istočasno potekal v Novem mestu. Zato zahtevata odstop županje.

»Pozivam vse vročekrvneže, da se situacija maksimalno umiri, da pustimo organom pregona, da se ta nesrečni dogodek temeljito razišče,« je dejal Golobič in dodal, da so politične igrice, ko se politika igra s prihodnostjo ljudi, nesprejemljive. Romska skupnost tako po njegovih besedah »z začudenjem, strahom in zgroženostjo spremlja dejstvo, da je naša država podlegla zahtevam ulice, da nam ulica odreja norme, zakone in pravila«. »Mislim, da je to nesprejemljivo in mislim, da je to zelo nevarna igra,« je še izpostavil.

Bojijo se, kako bo v ponedeljek

Več jih je poudarilo, da se zaradi napete situacije bojijo, da bi bili njihovi otroci v ponedeljek deležni izrazov nestrpnosti in nasilja. »Tudi mi imamo otroke, ki hodijo v šolo in se tudi bojimo, kako bo v ponedeljek v šolah z našimi romskimi otroki,« je izpostavil tudi romski svetnik občine Črnomelj Božo Rozman.

So bili pa govorci kritični tudi do sveta romske skupnosti in njegovega predsednika Jožeka Horvata Muca, ki da ne zastopa interesov Romov z jugovzhoda države. Zato zahtevajo tudi njegov odstop, vlado pa pozivajo, naj k iskanju rešitev in oblikovanju ukrepov vključi tudi Rome iz tega dela države.

»Naj se naš glas sliši, dovolj je praznih obljub, dovolj je lažnih predstavnikov, dovolj je sramu in molka, skupaj bomo naredili razliko,« je dejal Kevin Tudija.

Danes so sicer svoj odziv na dogajanje napovedali tudi predstavniki Romov iz Ribnice, a so jo pozneje odpovedali. Ribniški romski svetnik Amir Hudorovič je bil v izjavi za STA kritičen zlasti do napovedi zaostritve socialne zakonodaje. »Že tako nekateri Romi nimajo ničesar, pa še to jim želi država vzeti. To je nehumano,« je bil oster.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: