Po objavi posnetkov predsedničine nesreče nov preobrat: iz njenega urada takšno sporočilo (VIDEO)

Urad predsednice republike je ob objavi posnetkov predsedničine nesreče opozoril, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, so dodali, se pa sprašujejo, kako je lahko zdaj posnetek postal javno dostopen še pred zaključkom postopka.

Dodali so, da so se obrnili tako na policijo kot na Specializirano državno tožilstvo, vendar jim dostop zaradi postopka preiskave nesreče, ki še poteka, ni bil omogočen. »Tožilstvo je uradu tudi pisno pojasnilo, da mu bo posnetek posredovalo po zaključku predkazenskega postopka. Ta argument razumemo,« so navedli.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Boštjan Podlogar/uprs

Sprašujejo se, kako je lahko postal javno dostopen

Dan po objavi posnetka na Televiziji Slovenija in POP TV pa pravijo, da je »povsem legitimno vprašanje, kako je lahko posnetek, do katerega urad zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni mogel dostopati, postal javno dostopen še pred njegovim zaključkom«. Kot so namreč pojasnili, predsednica republike niti oba voznika namreč v postopku sploh še niso bili zaslišani. Nesreča se je zgodila konec julija, v njej pa sta se predsednica in njena prijateljica tudi poškodovali.

Posnetek nesreče predsednice. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Tarča

Predsednica je priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom, kar je tudi obžalovala. Do dogajanja, ki je sprožilo številna ugibanja, tudi zaradi predsedničine prijateljice Viktorije Krivolucke, ki je bila soudeležena v nesreči, je bil danes sicer kritičen tudi prvak Svobode Robert Golob, ki je opozoril, da njegov poziv predsedniku vlade, da skliče svet za nacionalno varnost, ostaja neodgovorjen.