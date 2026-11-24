Pred dnevi smo objavili zgodbo družine Dedić iz belokranjske vasice Suhor, ki se je znašla v izjemno težkem življenjskem položaju. Vanji in Alenu, ki skrbita za dva mladoletna otroka s posebnimi potrebami, zaradi neporavnanih kreditnih obveznosti grozi izguba doma, v katerega sta zadnjih osem let vlagala svoj denar, čas in trud.

Medtem ko so številni bralci izrazili razumevanje za njihovo stisko, so se pojavili tudi žaljivi komentarji in očitki na račun družinskih financ, življenjskega sloga in celo zunanjega videza zakoncev. Vanjo je še posebej prizadelo javno obsojanje njene odrasle hčerke. »Predvsem želim povedati, da nikoli nisem želela javno obsojati svoje hčerke, še manj pa je prikazati kot krivca za naš družinski položaj. Ona je moja hčerka in boli me, da jo ljudje zdaj obsojajo,« nam je po objavi sporočila Vanja.

Vanja in Alen FOTO: Kaja Grozina

»Nikoli nismo živeli na račun svoje hčerke«

Številni komentatorji so se osredotočili predvsem na prihodke zakoncev in približno 500 evrov visok mesečni obrok za lizing avtomobila. Ob tem velja pojasniti nekatere okoliščine, ki so pomembne za razumevanje njihovega finančnega položaja. Čeprav imata zakonca redne prihodke, imata po njunih navedbah oba izvršbe na bančnih računih, zato z vsemi prejemki ne moreta prosto razpolagati. Prav zaradi izvršb sta imela težave tudi pri pridobivanju financiranja za nakup avtomobila. Kot pojasnjujeta, jima drugje financiranja ni uspelo dobiti, zato sta pristala na lizing z razmeroma visokim mesečnim obrokom in avtomobil že večkrat preplačala.

Avtomobil je za družino zaradi prevozov otrok s posebnimi potrebami pomemben del vsakdanjega življenja. O pomenu ustaljene rutine pri starejšem sinu priča tudi strokovno pedagoško poročilo, v katerem strokovni delavci med drugim opisujejo otrokovo izrazito stisko že ob začasni zamenjavi družinskega avtomobila z nadomestnim vozilom. Vanjo ob morebitni izgubi avtomobila skrbi predvsem, kako bi otrokoma zagotavljala redno obiskovanje šole. Boji se namreč, da bi zaradi nezmožnosti zagotavljanja prevoza in posledičnih izostankov od pouka lahko posredoval center za socialno delo. Njen največji strah je, da bi zaradi okoliščin, v katerih se je znašla družina, ostala brez otrok. Da je družina v dejanski socialni stiski, je v uradnem poročilu potrdil tudi pristojni center za socialno delo, ki je opozoril na ogroženo stanovanjsko varnost, zahtevno skrb za dva mladoletna otroka s posebnimi potrebami in povečane življenjske stroške.

Sin Alen. FOTO: Osebni Arhiv

Po objavi prispevka se nam je oglasila tudi Vanjina odrasla hčerka, ki je zaradi osebnih okoliščin prosila, da njene identitete ne razkrivamo. Njena mama ob tem odločno zavrača očitke, da naj bi zakonca živela na hčerkin račun, in poudarja, da je bil namen javne izpostavitve predvsem iskanje rešitve za nastali položaj, ne pa obračunavanje z družinskimi člani. »Želim jasno povedati: nikoli nismo živeli na račun svoje hčerke. Ves čas smo si prizadevali sami najti rešitev in doseči dogovor z banko, da bi ohranili svoj dom. Večkrat smo poskušali doseči dogovor, vendar so bile zahteve banke za nas finančno neizvedljive. Še več, pripravljena sem bila prevzeti tudi njen dolg, saj tukaj živimo, vendar je bil to vedno in bo tudi v prihodnje njen dom. Želela sem najti rešitev in zaščititi svojo družino,« pojasnjuje Vanja. Kot poudarja, njihove zgodbe ne bi smeli razumeti kot zgodbe o iskanju krivca, temveč kot zgodbo družine, ki se že dolgo spopada s težkimi življenjskimi okoliščinami, in vsakodnevno skrbi za dva otroka s posebnimi potrebami.

»Nihče ne pozna naših neprespanih noči, skrbi, solz ...«

Vanjo so še posebej prizadeli komentarji, v katerih so posamezniki o upravičenosti njihove stiske presojali na podlagi avtomobila, tetovaž in videza družinskih članov. »Žalostno je, da se ljudje namesto o stiski družine, o otrocih, ki potrebujejo pomoč, in o vsakodnevnih bojih ukvarjajo s tem, koliko denarja bo kdo prejel, kakšen avto vozi, ali ima tetovaže in kako je videti. Moja družina ni odprla svojih vrat javnosti zato, da bi jo kdo obsojal, ampak zato, ker smo se znašli v težki življenjski situaciji in smo si želeli, da bi bila stiska naših otrok slišana.«

Sin Lukas. FOTO: Osebni Arhiv

Ob tem znova poudarja, da z javno izpostavitvijo ne želijo zbirati denarja. Njihov cilj ostaja dogovor z banko o odplačevanju dolga v obrokih, ki bi jih družina zmogla poravnavati. »Nihče ne pozna naših neprespanih noči, skrbi, solz in vsakodnevnih izzivov. Nihče ne ve, kaj vse se skriva za zaprtimi vrati našega doma. Če nekomu ne želite pomagati, vam ni treba. Toda vsaj ne sodite in ne ponižujte ljudi, katerih življenja sploh ne poznate. Človekove stiske ne določajo njegov avto, videz ali tetovaže. Prav tako človekove vrednosti ne določa višina pomoči, ki jo prejme.«

V preteklosti so pomagali družinam v stiski. FOTO: Osebni Arhiv

»Zaradi grdih komentarjev se ne bom sramovala svoje družine«

Vanjo so očitki spletnih komentatorjev prizadeli tudi zato, ker so v preteklosti, ko jim je finančni položaj to še dopuščal, tudi sami pomagali ljudem v stiski. Kot pravi, so se dobro zavedali, kako pomembna je solidarnost, zato so po svojih zmožnostih pomagali drugim družinam, pakete pomoči pa so odnašali tudi na Rdeči križ.

Kljub bolečim odzivom javnosti Vanja pravi, da se svoje družine ne bo sramovala in da bo kot mati vedno stala ob strani vsem svojim otrokom, tudi odrasli hčerki. »Sem mama in vedno bom stala ob strani svojim otrokom. Ne glede na vse. Moji otroci si ne zaslužijo, da bi bili predmet javnega obsojanja, in nikoli ne bom dovolila, da jih kdo ponižuje zaradi naših življenjskih okoliščin. Še najmanj pa želim kogar koli obtoževati, sploh ne lastnega otroka.«

Priporočilo CSD. FOTO: Osebni Arhiv

Zakonca še vedno upata, da bosta z banko našla rešitev, ki bi njunima otrokoma omogočila, da ostaneta v okolju, ki ga poznata in v katerem se počutita varno. »Malo več sočutja in malo manj obsojanja bi nam vsem prišlo prav. Za svojima otrokoma stojim z dvignjeno glavo. Zaradi grdih komentarjev se ne bom sramovala svoje družine,« sklene Vanja. Družino so odzivi javnosti in številni žaljivi komentarji močno prizadeli. Ko so se odločili svojo zgodbo deliti z javnostjo, so pričakovali več razumevanja in sočutja, predvsem pa so upali, da jim bo javna izpostavitev pomagala najti rešitev za položaj, v katerem so se znašli. Kot poudarjajo, hčerke zaradi njenih dejanj ne želijo obsojati, temveč si želijo urediti nastalo situacijo in ohraniti družinske odnose. V uredništvu bomo družino povezali tudi s humanitarnimi organizacijami, ki bi jim lahko pomagale pri iskanju ustreznih rešitev in lajšanju vsakodnevnih stisk.

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