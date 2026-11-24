Pred dnevi smo objavili zgodbo družine Dedić iz belokranjske vasice Suhor, ki se je znašla v izjemno težkem življenjskem položaju. Vanji in Alenu, ki skrbita za dva mladoletna otroka s posebnimi potrebami, zaradi neporavnanih kreditnih obveznosti grozi izguba doma, v katerega sta zadnjih osem let vlagala svoj denar, čas in trud.
Medtem ko so številni bralci izrazili razumevanje za njihovo stisko, so se pojavili tudi žaljivi komentarji in očitki na račun družinskih financ, življenjskega sloga in celo zunanjega videza zakoncev. Vanjo je še posebej prizadelo javno obsojanje njene odrasle hčerke. »Predvsem želim povedati, da nikoli nisem želela javno obsojati svoje hčerke, še manj pa je prikazati kot krivca za naš družinski položaj. Ona je moja hčerka in boli me, da jo ljudje zdaj obsojajo,« nam je po objavi sporočila Vanja.
Avtomobil je za družino zaradi prevozov otrok s posebnimi potrebami pomemben del vsakdanjega življenja. O pomenu ustaljene rutine pri starejšem sinu priča tudi strokovno pedagoško poročilo, v katerem strokovni delavci med drugim opisujejo otrokovo izrazito stisko že ob začasni zamenjavi družinskega avtomobila z nadomestnim vozilom. Vanjo ob morebitni izgubi avtomobila skrbi predvsem, kako bi otrokoma zagotavljala redno obiskovanje šole. Boji se namreč, da bi zaradi nezmožnosti zagotavljanja prevoza in posledičnih izostankov od pouka lahko posredoval center za socialno delo. Njen največji strah je, da bi zaradi okoliščin, v katerih se je znašla družina, ostala brez otrok. Da je družina v dejanski socialni stiski, je v uradnem poročilu potrdil tudi pristojni center za socialno delo, ki je opozoril na ogroženo stanovanjsko varnost, zahtevno skrb za dva mladoletna otroka s posebnimi potrebami in povečane življenjske stroške.
Vanjo so še posebej prizadeli komentarji, v katerih so posamezniki o upravičenosti njihove stiske presojali na podlagi avtomobila, tetovaž in videza družinskih članov. »Žalostno je, da se ljudje namesto o stiski družine, o otrocih, ki potrebujejo pomoč, in o vsakodnevnih bojih ukvarjajo s tem, koliko denarja bo kdo prejel, kakšen avto vozi, ali ima tetovaže in kako je videti. Moja družina ni odprla svojih vrat javnosti zato, da bi jo kdo obsojal, ampak zato, ker smo se znašli v težki življenjski situaciji in smo si želeli, da bi bila stiska naših otrok slišana.«
Kljub bolečim odzivom javnosti Vanja pravi, da se svoje družine ne bo sramovala in da bo kot mati vedno stala ob strani vsem svojim otrokom, tudi odrasli hčerki. »Sem mama in vedno bom stala ob strani svojim otrokom. Ne glede na vse. Moji otroci si ne zaslužijo, da bi bili predmet javnega obsojanja, in nikoli ne bom dovolila, da jih kdo ponižuje zaradi naših življenjskih okoliščin. Še najmanj pa želim kogar koli obtoževati, sploh ne lastnega otroka.«
Zakonca še vedno upata, da bosta z banko našla rešitev, ki bi njunima otrokoma omogočila, da ostaneta v okolju, ki ga poznata in v katerem se počutita varno. »Malo več sočutja in malo manj obsojanja bi nam vsem prišlo prav. Za svojima otrokoma stojim z dvignjeno glavo. Zaradi grdih komentarjev se ne bom sramovala svoje družine,« sklene Vanja. Družino so odzivi javnosti in številni žaljivi komentarji močno prizadeli. Ko so se odločili svojo zgodbo deliti z javnostjo, so pričakovali več razumevanja in sočutja, predvsem pa so upali, da jim bo javna izpostavitev pomagala najti rešitev za položaj, v katerem so se znašli. Kot poudarjajo, hčerke zaradi njenih dejanj ne želijo obsojati, temveč si želijo urediti nastalo situacijo in ohraniti družinske odnose. V uredništvu bomo družino povezali tudi s humanitarnimi organizacijami, ki bi jim lahko pomagale pri iskanju ustreznih rešitev in lajšanju vsakodnevnih stisk.
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