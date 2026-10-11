Po oblačnem jutru prihaja preobrat: poglejte, koliko stopinj nas čaka danes

Po nekaj dneh spremenljivega jesenskega vremena, ko je bilo na nebu več oblakov, ponekod pa se je pojavljal tudi dež, bo nedelja prinesla nekoliko prijetnejše razmere. Jutro bo sicer marsikje še oblačno, po nižinah lahko vztrajata megla in nizka oblačnost, vendar se bo čez dan postopoma jasnilo. Sončni žarki bodo tako vsaj za nekaj časa pregnali jesensko sivino, temperature pa bodo ob ugodnejših razmerah precej prijetne za sredino oktobra.

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) se je vreme v zadnjih dneh večkrat spremenilo. V petek je bilo večinoma oblačno, pojavljale so se krajevne padavine, v soboto pa je prav tako prevladovalo oblačno vreme, ponekod na jugu in vzhodu države je še rahlo deževalo ali rosilo. Današnja napoved je zato nekoliko spodbudnejša, saj se bo od severozahoda postopoma jasnilo. Kljub temu vreme ne bo povsem enako v vseh delih Slovenije.

Kakšno vreme nas čaka danes?

Nedeljsko jutro bo sveže, ponekod tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija, ob morju okoli 14 stopinj. Čez dan se bo oblačnost postopoma umikala, tako da bo v številnih krajih več sončnih obdobij. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 13 do 18 stopinj Celzija, na Primorskem pa se lahko povzpnejo do 22 stopinj.

V gorskem svetu bo še možna kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod pa bo vreme večinoma primerno za sprehod ali druge dejavnosti na prostem.

September je bil toplejši in bolj sončen od običajnega

Če pogledamo nekoliko širše, je bil september 2026 po delnih podatkih Arsa na ravni države toplejši od dolgoletnega povprečja. Povprečna temperatura je bila za 1,8 stopinje Celzija višja od primerjalnega obdobja 1991–2020. Mesec je bil tudi precej sončen, saj je bilo sončnega obsevanja za približno 39 odstotkov več od dolgoletnega povprečja.

Padavin je bilo medtem manj kot običajno. Na državni ravni je padlo približno 69 odstotkov običajne septembrske količine dežja, pri čemer so bile razlike med posameznimi območji precejšnje. Vzhodna Slovenija je bila večinoma bolj suha, medtem ko so nekateri deli zahoda prejeli več padavin. V začetku oktobra se je vreme nekoliko spremenilo. Več oblačnosti in občasne padavine so prinesle bolj jesensko vzdušje, v zadnjem mesecu pa je bilo na večini območij padavin še vedno manj od običajnih količin.

Bo danes deževalo?

Večji del Slovenije bo danes večinoma suh. V gorskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, vendar obsežnejših padavin po napovedi Arsa ni pričakovati. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Drugod bodo vremenske razmere večinoma mirne, a bo zjutraj zaradi megle in nizke oblačnosti potrebna nekoliko večja previdnost, zlasti v prometu.

Po trenutno dostopni napovedi Arsa za danes ni navedeno posebno vremensko opozorilo. Vreme naj bi bilo večinoma mirno, brez pričakovanih izrazitejših vremenskih nevšečnosti. Kljub temu je smiselno spremljati morebitne posodobitve napovedi, saj se lahko razmere hitro spremenijo. Predvsem vozniki naj bodo v jutranjih urah pozorni na zmanjšano vidljivost zaradi megle.

Kaj nas čaka v prihodnjih dneh?

V ponedeljek bo sprva več oblačnosti, čez dan pa se bo postopoma jasnilo. Na severu bodo še možne posamezne krajevne padavine, na Primorskem pa bo vztrajala šibka burja. V torek in sredo naj bi bilo večinoma jasno, vendar bo po nižinah zjutraj še nastajala megla. Jesensko vreme bo tako prineslo nekaj sončnih obdobij, a bodo jutra ostala hladna.

Za najnovejše podatke o temperaturah, padavinah in morebitnih opozorilih spremljajte uradno spletno stran Arsa.