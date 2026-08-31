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Po obvestilu tožilstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba

Robert Golob naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje.
O tem je predsednik DZ že obvestil Goloba, poslansko skupino Svoboda in mandatno-volilno komisijo. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
O tem je predsednik DZ že obvestil Goloba, poslansko skupino Svoboda in mandatno-volilno komisijo. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
STA, B. K. P.
 31. 8. 2026 | 09:45
 31. 8. 2026 | 10:58
2:21
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Specializirano državno tožilstvo je predsednika DZ Zorana Stevanovića obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, je danes povedal predsednik DZ Zoran Stevanović.

Bolj konkreten Stevanović ni bil. Kot je še dejal, je o tem obvestil Goloba, poslansko skupino Svoboda in mandatno-volilno komisijo. Ta mora namreč odločiti o tem, ali bo Golobu priznana poslanska imuniteta ali ne, od česar je tudi odvisno, ali se bo kazenski postopek zoper njega začel ali ne. Zadevo bo komisija obravnavala na zaprti seji. Dodal je še, da je za omenjeno kaznivo dejanje zagrožena kazen do šestih let zapora.

Odvetnik prvaka Svobode Roberta Goloba Stojan Zdolšek je za STA potrdil, da se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik DZ, nanaša na zadevo Bobnar. Oktobra lani je namreč specializirano državno tožilstvo na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper Goloba zaradi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje po 264. členu kazenskega zakonika. Očitali so mu domnevno vmešavanje v delo policije. Sodišče mora torej zdaj še odločiti o uvedbi sodne preiskave. Če bi tak sklep sprejelo, bi se s tem začel kazenski postopek.

A mora pred tem DZ odločiti o Golobovi imuniteti. Na sklep o uvedbi preiskave bo sicer tudi še možna pritožba. Golob se na imuniteto ne sklicuje, pravi Zdolšek, postopek v DZ pa sicer predpisuje poslovnik DZ. Poteza tožilstva je sicer sledila približno leto dni zatem, ko je policija spisala kazensko ovadbo zoper tedanjega premierja Goloba. Očitke Golobu o vmešavanju v delo policije je sicer nanizala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Golob je že tedaj očitke zavrnil, njegov odvetnik Zdolšek pa je tudi zahtevo za sodno preiskavo označil kot neutemeljeno.

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