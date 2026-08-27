Po očitkih, da dežurna veterinarka na Ptuju ni pomagala poškodovani mački, zdaj spregovorila zbornica

Včeraj, 26. avgusta, smo v Slovenskih novicah poročali o primeru na Ptuju, ki je sprožil številne odzive javnosti. Za razburjenje je poskrbela zgodba o poškodovani mački, ki naj bi ponoči potrebovala veterinarsko pomoč, vendar naj dežurna veterinarka ne bi želela posredovati, češ da ne gre za nujno stanje. Po navedbah Nadje Kananović iz Društva za pomoč mačkam Remi je imela mačka odprt zlom repa, zaradi poškodbe naj bi krvavela, bila v bolečinah in je cvilila. Kananovićeva je o primeru javnost obvestila v objavi na družbenem omrežju.

Kot je zapisala, naj bi ji dežurna veterinarka dejala, da ne bo vstajala iz postelje, saj naj bi šlo zgolj za zlom repa in ne za smrtno nevarno poškodbo. Iz pogovora, ki ga je opisala Kananovićeva, naj bi bilo razvidno, da je veterinarki pojasnila, da mačka krvavi, da jo poškodba boli in da zaradi bolečin cvili. Kljub temu naj bi ji dežurna veterinarka svetovala, naj počakajo nekaj ur in se zjutraj oglasijo na veterini. Kananovićeva je napovedala prijavo na Veterinarsko zbornico Slovenije in inšpektorat. Ob tem je zapisala tudi, da bo po vložitvi prijav objavila posnetke telefonskega pogovora, za katerega naj bi imela dovoljenje za objavo. Kot je navedla, je veterinarko predhodno seznanila, da pogovor snema, ta pa naj bi odgovorila: »Saj prav.«

Primer je medtem sprožil številne odzive, zdaj pa se je oglasila tudi Veterinarska zbornica Slovenije (VZbSi), ki poudarja, da bo okoliščine dogodka preučila v okviru svojih pristojnosti.

Veterinarska zbornica: Nujna pomoč je obvezna, a obsojanje pred razjasnitvijo ni dopustno

Po odmevnem primeru, ki naj bi se zgodil med dežurstvom v Veterinarski bolnici Ptuj, se je oglasila tudi Veterinarska zbornica Slovenije (VZbSi). Primer, v katerem naj dežurna veterinarka ne bi želela ponoči pomagati poškodovani mački, je sprožil številne odzive javnosti, zbornica pa napoveduje, da bo okoliščine dogodka preučila. V zbornici ob tem opozarjajo, da je nujna veterinarska pomoč zakonsko obvezna, kadar gre za odpravljanje neposredne nevarnosti za življenje živali. Hkrati poudarjajo, da je treba pred dokončnimi ocenami počakati na razjasnitev vseh dejstev.

»Na podlagi Zakona o veterinarstvu je nujna pomoč obvezna, saj odpravlja neposredno nevarnost za življenje živali, VZbSi pa bo vse okoliščine navedenega primera preučila v okviru svojih pristojnosti,« so sporočili. Ob tem v zbornici pozdravljajo konstruktivna opozorila, saj po njihovih besedah prispevajo k višji ravni obravnave živali. Toda odziv javnosti je po njihovem mnenju prestopil mejo, zato posebej opozarjajo na osebne napade in grožnje. »Ob tem pa VZbSi najostreje obsoja javni linč, osebne napade in grožnje, uperjene proti udeleženi veterinarki pred uradno razjasnitvijo dejstev,« so zapisali.

VZbSi ob tem zagotavlja, da bo zaščitila svojo članico. Kot poudarjajo, bodo v največji možni meri zaščitili njeno osebno integriteto, varnost in dostojanstvo, pri čemer opozarjajo tudi na določila Kazenskega zakonika RS. »VZbSi bo v največji možni meri zaščitila osebno integriteto, varnost in dostojanstvo svoje članice, tudi z vidika spoštovanja določil Kazenskega zakonika RS,« so navedli. Zbornico po lastnih navedbah vse bolj skrbi tudi širši pojav javnih pritiskov in osebnih napadov na veterinarsko stroko. »VZbSi resno skrbi porast javnih pritiskov in obtožb ter osebnih napadov, ki ogrožajo delo in varnost veterinarske stroke v Sloveniji,« so sporočili.

Pozivajo k odgovornemu dialogu

Zato javnost pozivajo, naj pri odzivih na podobne primere ravna previdno in odgovorno ter posameznikov ne obsoja, še preden so znane vse okoliščine. »Javnost pozivamo k odgovornemu dialogu in vzdržnosti pri vnaprejšnjem obsojanju posameznikov,« poudarjajo. Kot so še zapisali, veterinarji ostajajo zavezani svojemu poslanstvu – s strokovnim in etičnim delom varovati zdravje živali in ljudi v varnem družbenem okolju. Odziv je podpisal Tomo Wankmüller, dr. vet. med., l. r., predsednik Veterinarske zbornice Slovenije.