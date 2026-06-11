Po očitkih o dolgovih poslanec Resnice napoveduje poplačilo obveznosti: »Poravnali bomo tudi obveznosti do zaposlenih«

Boris Mijič, poslanec stranke Resni.ca, se je po več tednih medijskih objav in očitkov o poslovanju njegovega podjetja Progros d. o. o. prvič podrobneje odzval na vprašanja glede odprtih obveznosti podjetja. Sporoča, da je bil dosežen dogovor, ki naj bi omogočil začetek poravnave dolgov, ob tem pa zatrjuje, da se odgovornosti ne izogiba.

Podjetje Progros se je v zadnjem obdobju znašlo v središču pozornosti zaradi neporavnanih obveznosti do države in nekdanjih zaposlenih. V javnosti so se pojavili očitki o davčnem dolgu, blokiranih računih ter neizplačanih obveznostih do delavcev. Mijič odgovarja, da so težave posledica neporavnanih obveznosti poslovnih partnerjev in naročnikov.

»Podjetje se je v preteklem obdobju znašlo v težavnem finančnem položaju predvsem zaradi neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev in naročnikov. Zaradi neizvedenih plačil iz več zaključenih projektov je podjetje ostalo brez več kot 160.000 evrov pričakovanih prihodkov, kar je neposredno vplivalo na njegovo likvidnost in sposobnost pravočasnega poravnavanja vseh obveznosti,« so sporočili iz stranke Resni.ca.

Prvi priliv bo namenjen poravnavi obveznosti do Fursa

Po njihovih navedbah je Mijič lastništvo podjetja prevzel maja lani, ko naj bi bile finančne težave že prisotne. Kljub temu poudarjajo, da pri reševanju nastalih razmer aktivno sodeluje. »Svoje odgovornosti se ne izogiba. Ves čas aktivno sodeluje pri urejanju odprtih zadev, predvsem pri izterjavi terjatev do dolžnikov podjetja, saj je prav poplačilo teh obveznosti ključni pogoj za dokončno sanacijo poslovanja in poravnavo vseh dolgov,« navajajo.

Kot pomemben premik pri urejanju razmer izpostavljajo dogovor, ki je bil dosežen v sredo. Na podlagi dogovora o plačilu dveh odprtih računov naj bi podjetje v kratkem prejelo več kot 30.000 evrov. Ta sredstva naj bi bila po navedbah stranke namenjena predvsem poravnavi obveznosti do Finančne uprave Republike Slovenije. »Doseženi dogovor predstavlja prvi konkreten rezultat večmesečnih prizadevanj za izterjavo odprtih terjatev,« poudarjajo. Ob tem dodajajo, da vrstnega reda poplačila obveznosti ne določa poslanec osebno, temveč ga narekujejo veljavni predpisi in postopki.

Zoran Stevanović. FOTO: Blaz Samec

Odprto pa ostaja vprašanje dolgov do nekdanjih zaposlenih, ki so v preteklih tednih javno opozarjali na neporavnane obveznosti. V Resni.ci zatrjujejo, da namerava podjetje poravnati tudi te dolgove. »Zavezuje se, da bo podjetje v letu 2026 poravnalo tudi obveznosti do zaposlenih,« so zapisali in navedli, da skupni znesek znaša približno 12.000 evrov. Mijič napoveduje, da bo z izterjavo terjatev nadaljeval tudi v prihodnje. Njegov cilj je, kot pravijo v stranki, da se s poplačilom dolgov poslovnih partnerjev postopoma uredijo vse odprte obveznosti podjetja. »Odgovorno ravnanje je predvsem v tem, da se težave rešuje aktivno, transparentno in z jasnim načrtom njihove odprave,« so še zapisali.