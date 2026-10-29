Po odkritju ilegalne tovarne cigaret v Lendavi spregovoril osumljenec: »Ko sem prišel tja, so me aretirali«

Odkritje ene največjih nezakonitih tovarn cigaret v Evropi, ki so jo preiskovalci 13. oktobra našli v industrijski hali pri Lendavi, še vedno odmeva. Kot smo že poročali, je za zidovi nekdanje industrijske stavbe potekala nezakonita proizvodnja cigaret, tam pa so v težkih razmerah živeli in delali tuji državljani. Policija preiskuje sume davčne zatajitve in trgovine z ljudmi. V središču preiskave sta se znašla dva slovenska osumljenca. Eden od njiju je pobegnil, drugi pa je bil po zaslišanju izpuščen na prostost. Prav slednji, podjetnik Benjamin Kropec iz Slovenske Bistrice, je v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija podrobneje predstavil svojo plat zgodbe.

Kropec, lastnik podjetja Odpad Bistrica, ki ima v lasti sporni objekt, zatrjuje, da o nezakonitem dogajanju ni vedel ničesar. Kot je pojasnil, je halo decembra 2025 oddal bolgarskemu podjetju, potem ko mu je dolgoletni znanec Simeon Motaln predstavil potencialne najemnike. Po njegovih besedah so mu Bolgari pojasnili, da se ukvarjajo z logistiko in da potrebujejo skladišče. Najemna pogodba je bila sklenjena za 7500 evrov mesečno, računi pa naj bi bili redno poravnani. Kropec trdi, da je bil v hali zadnjič decembra lani, ko je predal ključe. Naslednjič naj bi vanjo vstopil šele po razkritju nezakonite proizvodnje. »Ko sem prišel tja, so me po parih minutah aretirali in so me peljali v pripor,« je povedal. Naslednji dan je v spremstvu odvetnika ponovno vstopil v objekt.

Delavci so bili zaradi hlapov, ki so veli iz tobaka in tudi drugih kemikalij, pogosto omotični. FOTO: Furs

Delavci prestrašeni in omejeni na življenje v hali

»Nisem mogel verjeti svojim očem. Elektro postaja, kompresorska postaja, razrez, izdelava, bivalni prostori, sanitarije, jedilnica. Vse je bilo v hali,« je opisal prizor. Policija Kropca in Motalna sumi sodelovanja v hudodelski združbi, povezani z davčnimi utajami in trgovino z ljudmi. Kropec vpletenost zanika, Motaln pa je po doslej objavljenih informacijah na begu

V Tarči so predstavili tudi domnevno pot paragvajskih delavcev v Slovenijo. Po neuradnih informacijah naj bi jih neznanci novačili prek družbenih omrežij in jim obljubljali zaslužke, ki so v nekaterih primerih dosegali celo 10.000 evrov mesečno. V Slovenijo naj bi pripotovali prek zagrebškega letališča, nato pa so jih neznanci odpeljali v Lendavo. Po njihovih navedbah med prevozom niso smeli govoriti ali gledati voznika, v tovarni pa naj bi jim omejili stike z zunanjim svetom. O njihovem stanju je v oddaji spregovorila tudi predstavnica društva Ključ. Poudarila je, da že dolgo niso naleteli na skupino ljudi, ki bi bila tako prestrašena, in v tako slabem stanju. Delavci naj bi bili zaprti, imeli omejeno količino hrane in bili brez telefonov.

Tovarna je tudi v evropskem merilu ena največjih za proizvodnjo ponarejenih cigaret. FOTO: Furs

Zakaj policije niso vključili prej?

Uslužbenci Fursa so v noči na 13. oktober na štajerski avtocesti ustavili tovornjak, v katerem so pozneje odkrili približno 14 milijonov cigaret. Istega jutra so vstopili še v industrijsko halo pri Lendavi. Policijo so obvestili šele po odkritju nezakonite proizvodnje oziroma vsebine tovornjaka. Predstavnik Fursa je v oddaji pojasnil, da so sprva pričakovali predvsem skladišče tobačnih izdelkov, ne pa tako obsežne tovarne. Kljub pomislekom o poteku akcije je ocenil, da je bila ta uspešna, saj so pristojni odkrili proizvodne stroje, material in delavce. Ob tem je poudaril, da bi bilo treba več pozornosti nameniti iskanju organizatorjev in drugih članov kriminalne združbe. Kdo je v resnici vodil nezakonito proizvodnjo in kako je lahko tako obsežna dejavnost več mesecev ostala neopažena, za zdaj ostaja odprto. Preiskava se nadaljuje, odgovornost posameznih osumljencev pa še ni ugotovljena.