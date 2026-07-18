Po odmevnem posnetku znane Slovenke so se oglasili z Infekcijske klinike: »Čakanje nima vpliva na izid zdravljenja« (VIDEO)

Potem ko je slovenska ustvarjalka vsebin Ajda, ki na TikToku ustvarja pod imenom Ajda tuki, javno spregovorila o svoji izkušnji na Infekcijski kliniki, so se na njene navedbe odzvali tudi v UKC Ljubljana. Poudarjajo, da se zavedajo stisk pacientov, vendar zagotavljajo, da obravnava vseh bolnikov poteka varno, strokovno in v skladu z uveljavljenimi smernicami.

Kot je v odzivu pojasnil predstojnik Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, prof. dr. Matjaž Jereb, urgentna ambulanta trenutno deluje na nadomestni lokaciji zaradi gradnje nove Infekcijske klinike. Selitev na več različnih lokacij je po njegovih besedah predstavljala velik organizacijski in strokovni izziv, razmere pa so najbolj zahtevne prav v urgentni ambulanti, kjer prostori niso prilagojeni številu bolnikov. V letu 2025 so v urgentni ambulanti obravnavali 16.210 bolnikov, kar pomeni povprečno 44 pacientov na dan, v najbolj obremenjenih dneh pa jih pregledajo tudi več kot 80. Po besedah predstojnika povečan pritok bolnikov podaljšuje čas čakanja, na trajanje obravnave pa vplivajo tudi vrsta okužbe, obseg diagnostičnih preiskav in način zdravljenja.

Infekcijska klinika Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik

Ob tem poudarjajo, da vse paciente ob prihodu najprej triažirajo. »Pri vseh bolnikih je ob sprejemu opravljena objektivna ocena ogroženosti (triaža) in glede na to oceno je čas obravnave različen. Neposredno življenjsko ogroženi bolniki so obravnavani takoj, nekaterim se čas obravnave lahko vleče več ur,« je dejal Jereb. Dodaja, da čakanje po njihovih navedbah ne vpliva na izid zdravljenja, saj obravnava poteka skladno s strokovnimi smernicami. Obenem priznava, da dolgotrajno čakanje pri pacientih povzroča dodatno stisko. »Zdravniki, medicinske sestre in ostalo osebje svoje delo opravljajo odgovorno, vestno, učinkovito in na najvišjem strokovnem nivoju vedno in v vsakem trenutku v korist bolnikov,« je poudaril. V UKC Ljubljana ob tem poudarjajo, da gradnja nove Infekcijske klinike poteka po načrtih, selitev v nove prostore pa je predvidena konec leta 2027. Prepričani so, da bodo nove prostorske razmere bistveno izboljšale pogoje za obravnavo pacientov z nalezljivimi boleznimi.

Njen namen ni bil kritizirati zdravnikov

Po burnih odzivih se je Ajda na TikToku oglasila še z enim videoposnetkom, v katerem je poudarila, da njen namen ni bil kritizirati zdravnikov ali medicinskih sester, temveč opozoriti na težave zdravstvenega sistema. »Celoten video ni bil namenjen žalitvi zdravnikov ali medicinskih sester. Na koncu sem izkazala spoštovanje in zahvalo medicinskim sestram in zdravnikom, še posebej v Kranju, kjer so me oskrbeli,« je dejala.

Pojasnila je, da je želela opozoriti predvsem na preobremenjenost zdravstvenega osebja. »Moja kritika je bila bolj kot ne na sistem. Zdravniki delajo absolutno nenormalne nadure, premalo je zaposlenih, preveč je pacientov. Pacienti predolgo čakamo, zdravniki pa imajo preveč dela, skrbi in odgovornosti,« je povedala. Ob tem je poudarila, da ceni delo zdravstvenih delavcev, vendar meni, da so razmere, v katerih delajo, nevzdržne. »Cenim delo medicinskih sester in zdravnikov, ampak pogoji so enostavno nenormalni. Ne morejo trije zdravniki obravnavati desetih pacientov,« je dejala. Dodala pa je, da preobremenjenost po njenem mnenju kljub vsemu ne bi smela vplivati na odnos do pacientov. »Ostanite zdravi in širite ljubezen, ker res nisem mislila nič slabega,« je sklenila svoje sporočilo.

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