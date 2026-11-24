»Novica o nepravnomočni obsodbi naše kolegice nas je kot zdravnike prizadela,« so le nekaj ur po ponedeljkovi obsodbi 31-letne Klare Cvenkel, danes specialistke dermatologije, kritičnega leta 2017 pa študentke 3. letnika medicine, na omrežju X zapisali na Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS). Pri čemer so najprej izpostavili, da »globoko obžalujemo tragično smrt mladega dekleta in družini dijakinje, ki je umrla na maturantskem izletu, izražamo iskreno sočutje«.

Cvenklova je bila, kot smo podrobneje poročali, nepravnomočno spoznana za krivo, da je 25. avgusta 2017 iz malomarnosti povzročila smrt 18-letne Anje, ko se je ta s sošolci nahajala na maturantskem izletu na grškem otoku Krf. In to zato, ker da je kot članica ekipe nujne medicinske pomoči v okviru organizatorja izleta, potovalne agencije Collegium Mondial Travel, zanemarila zdravstvene znake, ki so bili prisotni pri Anji. In kljub večkratnemu opozarjanju dijakov Anjinega zdravstvenega stanja nivzela dovolj resno in zato tudi ni poiskala nujne medicinske pomoči, pa četudi je bila bolnišnica od hotela oddaljena zgolj tri kilometre.

Maturantski izlet na otoku Krf se je za 18-letno Anjo končal tragično. FOTO: Boštjan Videmšek

Nesrečno dekle je umrlo 26. avgusta, v potovalni agenciji pa so po tragediji sporočili, da so bile vzrok njene smrti notranje krvavitve, »ki so bile posledica predobstoječega resnega medicinskega stanja«. Obtožena je sicer že v zagovoru zatrdila, da je informacije, ki jih je imela v prvem stiku z Anjo, razumela v kontekstu težav, ki jih je Anja sama opisovala. »In to v povezavi z menstruacijo.«

26. avgusta 2017 je umrla Anja

»Sojenje smo spremljali le prek medijskega poročanja, zato ne moremo oceniti, ali je sodišče pri presoji njenega ravnanja v zadostni meri upoštevalo, da je bila v času dogodka še študentka medicine. Pričakujemo, da bo to vprašanje v morebitnem pritožbenem postopku dokončno razjasnjeno,« so se na zaključek sojenja odzvali na ZZS. In dodali, da študenti medicine niso usposobljeni za samostojno opravljanje zdravniške službe.

»Od organizatorjev potovanj, ki strankam obljubljajo zdravniško pomoč, pričakujemo, da za njeno izvajanje zagotovijo ustrezno usposobljene zdravnike. Dijakom in staršem naj pred odhodom v pregledni obliki posredujejo popolne informacije o tem, kakšna pomoč bo na izletu zagotovljena, kdo jo bo nudil, kakšna je njegova usposobljenost in na koga se lahko dijaki obrnejo, če bodo potrebovali zdravnika,« so sklenili.

Tožilka bi jo poslala za več let v zapor

Da so jim na agenciji že na začetku izleta povedali, da imajo s seboj zdravstveno pomoč in da je bilo to tudi oglaševano, je, glede na pričanje ene od dijakinj Lucije L., v zaključnih besedah spomnila tožilka Jasmina Vesel, ki je za Cvenklovo predlagala kar tri leta in pet mesecev dolgo zaporno kazen.

»Tisto, kar je bistveno in po moji oceni za oškodovanko tudi usodno, je zaključek Lucije L., da si posledično sami kot dijaki niso upali ukrepati in delati po svoje, saj je bila ta pomoč večkrat omenjena. Ko so jo uporabili, pa se je zadeva obrnila, kot se je oziroma, kot je rekla Lucija, če bi šli v samostojni organizaciji, torej brez agencije, najbrž drugače končala.«

Od organizatorjev potovanj, ki strankam obljubljajo zdravniško pomoč, pričakujemo, da za njeno izvajanje zagotovijo ustrezno usposobljene zdravnike.

Zagovornik obtoženke, odvet­nik Marko Puš, ki se je zavzemal za oprostilno sodbo, je po drugi strani spom­nil na besede izvedenca Jožeta Balažica, da je šlo v konkretnem primeru za urgentno stanje, ki je v domeni zdravnika. Ter da tudi za izkušenega zdravnika nujne medicinske pomoči »to ni mačji kašelj«. In da Cvenklova kot študentka 3. letnika medicine »absolutno« ni bila sposobna ugotoviti, da je šlo pri Anji za začetno stanje hemoragičnega šoka, ki se je razvijalo.

Z Zdravniške zbornice Slovenije so sporočili, da jih nepravnomočna obsoda njihove kolegice kot zdravnike prizadela. Foto: Leon Vidic

Da ji je krivda dokazana, je Cvenklovi na koncu sporočil sodnik Marko Češnovar. A ji je, »glede na vse okoliš­čine zadeve«, izrekel 15-mesečno pogojno zaporno kazen z enoletno preizkusno dobo. »Kot predstavnica agencije ste bila pooblaščena za skrb nad zdravstvenim stanjem dijakov. To je ta moja ključna ugotovitev, zakaj štejem, da bi morali ravnati drugače. Imeli ste dolžnost preprečiti to posledico, ki je seveda sami niste v ničemer povzročili, saj je dijakinja s tem zdravstvenim stanjem tja že prišla,« ji je med drugim še sporočil sodnik.