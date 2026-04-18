Po odprtju Hormuške ožine zasuk: takšne bodo v torek nove cene goriv

Naftni trgi so ob koncu tedna doživeli oster preobrat, ki bi ga lahko že v prihodnjih dneh občutili tudi slovenski vozniki. Potem ko je Iran napovedal, da bo Hormuška ožina med premirjem ostala odprta za trgovska plovila, je cena nafte brent zdrsnila za več kot deset odstotkov. Hkrati se je evro okrepil proti dolarju, kar dodatno blaži pritisk na domače cene goriv.

Kot poročajo Finance, to odpira prostor za občutnejše znižanje cen dizla in kurilnega olja, medtem ko naj bi bil popravek pri bencinu precej bolj zmeren. Po njihovih ocenah bi lahko bil 95-oktanski bencin od torka, 21. aprila, cenejši za približno en cent na liter in bi stal okoli 1,61 evra. Pri dizlu je premik precej izrazitejši: po tej oceni bi se lahko pocenil za okoli 10 centov in zdrsnil na približno 1,72 evra za liter. Podobno naj bi se pocenilo tudi kurilno olje, in sicer na nekaj manj kot 1,40 evra za liter.

Za potrošnike je pomembno še eno opozorilo: to še niso uradno potrjene nove cene, temveč ocena ob visoki nihajnosti trgov. Trenutno v Sloveniji veljajo regulirane cene do vključno ponedeljka, 20. aprila 2026, in sicer 1,620 evra za liter bencina, 1,822 evra za liter dizla ter 1,484 evra za liter kurilnega olja. Vlada je sicer marca uvedla tedensko spreminjanje reguliranih cen, zato se te še naprej prilagajajo vsak torek.