ROMSKA PROBLEMATIKA

Po odvzemu avtomobilov pritožbe s strani Romov: »Ne zdi se mi prav, da nam odvzamejo avtomobile«

Od 30. oktobra naj bi na območju jugovzhodne Slovenije romskim prebivalcem zasegli že devet vozil.
Romom ni všeč, da jim jemljejo avtomobile. FOTO: Črt Piksi
Romom ni všeč, da jim jemljejo avtomobile. FOTO: Črt Piksi
M. J.
 14. 11. 2025 | 22:11
 14. 11. 2025 | 22:56
2:40
V Krškem so se danes srečali predstavniki Finančne uprave (Furs) in pa Romi. Na sestanku je beseda tekla o odvzemih vozil. Kot smo že poročali, naj bi od 30. oktobra na območju jugovzhodne Slovenije romskim prebivalcem zasegli že devet vozil. Kot so pojasnili na Fursu, gre za zasege dolžnikom nedavčnih obveznosti, torej neplačanih glob Policije, mestnega redarstva ali drugih inšpekcijskih organov. Kaj si mislijo o teh odvzemih vozil, so predstavniki romske skupnosti povedali na sestanku v Krškem, o katerem podrobneje poroča Dolenjski list.

Marjanu Brajdiču iz Kerinovega Grma se ne zdi prav, da jim odvzemajo avtomobile. »Zakaj se ne bi dogovorili za kakšen drug način, recimo za obročno odplačevanje. Seveda morda celotno poplačilo ne bo mogoče v enem letu, kot je to po zakonodaji. Ampak zakaj nam ne bi podaljšali tega časa? Saj smo pripravljeni plačati,« je po poročanju Dolenjskega lista dejal na sestanku. Kot pravi, si mnogi Romi niti ne upajo z avtom na cesto ali pa otrok peljati v šolo, saj se bojijo, da jim bodo odvzeli avto. Sam je pripravljen poplačati svoj dolg na obroke.

Nezadovoljen je tudi Zvonko Golobič, predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja, ki meni, da so akcije policije in Fursa v zadnjih dneh usmerjene proti Romom.

Krški romski svetnik Dejan Brajdič je povedal, da zakonodaja omejuje poplačilo dolga največ na 12 mesecev, česar pa po njegovem mnenju mnogi niso zmožni. Kot je še povedal, bodo zdaj na vlado poslali njihove predloge.

Ne ciljajo na Rome

Direktor Fursa Peter Grum je na sestanku povedal, da ne ciljajo na Rome, ampak na dolžnike. »Mešane ekipe s policijo so na področju jugovzhodne Slovenije, kjer je trenutno varnostno bolj obremenjena situacija. Izhajamo pač iz podatkov, kje se nahajajo največji dolžniki iz naslova neplačanih glob. Tam so cone nadzora bolj zgoščene,« je po poročanju Dolenjskega lista povedal Grum. Po njegovih informacijah skupni dolgovi dolžnikov, ki so jim v teh dneh zarubili avtomobile, znašajo več deset tisoč evrov.

Grum je povedal, da ima velika večina med 50 največjimi dolžniki bivališče na območju jugovzhodne Slovenije, največji znesek dolga pa po njegovih informacijah znaša nekaj čez 70 tisoč evrov.

