Državni zbor je v petek potrdil spremembe državnega proračuna za leto 2027 in proračun za leto 2028. Državna poraba se bo prihodnje leto povzpela na rekordnih skoraj 19,4 milijarde evrov, na podobni ravni pa bo ostala tudi leto pozneje.

Glasovanje je sledilo opozorilom opozicije in nevladnih organizacij, da so sredstva za nekatera področja načrtovana prenizko. Med najbolj izpostavljenimi so družinski in socialni prejemki, zdravstvo ter šolstvo. Koalicija proračunske načrte zagovarja z zagotavljanjem obveznosti države, nadaljevanjem naložb in postopnim zmanjševanjem primanjkljaja.

Opozarjali na 51 milijonov manj za otroške dodatke

Kot smo poročali, so nevladne organizacije pred glasovanjem koalicijo pozvale, naj ponovno preuči predvideno zmanjšanje sredstev za družinske in socialne transferje. Po njihovih navedbah predlog za leto 2027 na teh področjih predvideva skupaj 330 milijonov evrov manj.

Direktor CNVOS Goran Forbici je naštel 51 milijonov evrov manj za otroške dodatke, 20 milijonov manj za državne štipendije, 78 milijonov manj za denarno socialno pomoč, 55 milijonov manj za osebno asistenco in 83 milijonov manj za starševska nadomestila. Opozoril je tudi na predvideno zmanjšanje investicij v zdravstvu.

Nevladniki so od vlade zahtevali konkretna pojasnila, kako namerava doseči prihranke, in opozarjali, da bi zaostrovanje pogojev lahko zmanjšalo število upravičencev do posameznih prejemkov.

Šircelj zagotavlja izplačila po zakonu

Finančni minister Andrej Šircelj je ob predstavitvi proračunov zagotovil, da bodo upravičenci prejemke dobili v zakonsko določeni višini in rokih, vključno s predpisanimi uskladitvami.

Vlada namerava po njegovih besedah izboljšati izmenjavo podatkov med pristojnimi organi, preverjanje dohodkov in premoženja ter odkrivanje neupravičenih izplačil. Napoveduje tudi boljše usklajevanje osebne asistence in dolgotrajne oskrbe. Minister vztraja, da je cilj preprečevanje zlorab in učinkovitejše delovanje sistema. Opozicija medtem dvomi, da bo mogoče proračunske načrte uresničiti. Poslanci so v razpravi opozarjali predvsem na povečanje sredstev za obrambo ob hkratnem zmanjševanju načrtovanega denarja za več drugih področij.

Za 2,3 milijarde več odhodkov kot prihodkov

Proračun za leto 2027 je državni zbor sprejel že novembra lani, zdaj pa je potrdil njegove spremembe. Načrtovani prihodki se zvišujejo za 6,7 odstotka na 17 milijard evrov, odhodki pa za 6,9 odstotka na nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov. Razlika bo znašala približno 2,3 milijarde evrov oziroma 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Za leto 2028 vlada načrtuje 17,7 milijarde evrov prihodkov in približno 19,4 milijarde odhodkov. Primanjkljaj naj bi se tako zmanjšal na 1,7 milijarde evrov oziroma dva odstotka BDP.

Vlada pri načrtovanju računa na ugodne gospodarske razmere. Urad za makroekonomske analize in razvoj za prihodnje leto napoveduje 2,5-odstotno gospodarsko rast, za leto 2028 pa 2,3-odstotno. Med naložbenimi prednostnimi nalogami ostajajo obnova po naravnih nesrečah, črpanje evropskih sredstev, prometna infrastruktura ter obramba in zaščita.

Vprašanja tudi pri financiranju šol

O finančni plati načrtovanih sprememb smo danes poročali tudi ob napovedih šolske reforme. Predlog sprememb proračuna za leto 2027 je za področje izobraževanja predvideval približno 3,3 milijarde evrov, kar je 124 milijonov evrov manj od ocene letošnje realizacije. Ob tem je v vladni obravnavi predlog, po katerem bi uvedbo brezplačnih kosil za vse osnovnošolce s septembra 2027 prestavili na september 2029. Gre za predlog spremembe zakona o šolski prehrani, o katerem smo pisali v današnjem članku o novostih za učence.

Opozicija dodatno negotovost povezuje z referendumom o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki bo 6. decembra. Po njeni oceni bi uveljavitev zakona povečala potrebo po varčevalnih ukrepih. Koalicija pa je med razlogi za podporo proračunoma izpostavljala tudi dogovor o višji povprečnini za občine, zapisan v spremljajočem zakonu o izvrševanju proračunov.