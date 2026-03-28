Adijo, uničujoči veter: takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Močan veter je te dni delal po Sloveniji veliko škodo. K sreči se je ozračje danes precej umirilo in Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) v svoji vremenski napovedi za prihodnje dni ne napoveduje več močnega vetra. Za danes ponoči napoveduje, da se bo zmerno pooblačilo. Jutri sonca marsikje v Sloveniji ne bo na pretek. Več ga bo na zahodu, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno. Na vzhodu dopoldne lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, na obali okoli 7, v alpskih dolinah okoli -4 stopinje Celzija, najvišje dnevne temperature pa bodo od 9 do 14, na Primorskem ob šibki burji okoli 17.

Nekaj sonca, nekaj oblačnosti, nekaj dežja

V prihodnjih dneh bomo imeli nekaj sonca, nekaj oblačnosti in nekaj dežja, temperature čez dan pa bodo precej prijetne. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, zvečer in v noči na torek pa bo v zahodni Sloveniji nekaj ploh, napoveduje Arso. V torek dopoldne sledi kratko izboljšanje, saj se bo delno zjasnilo, a že popoldne bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho. V sredo se ne bomo naužili sonca, saj bo pretežno oblačno, ob tem pa bo pihal tudi severni veter. V vzhodni polovici države je možna kakšna kaplja dežja.

Za četrtek in petek Arso napoveduje oblačno vreme, nekaj jasnine bo v zahodni Sloveniji. Predvsem v vzhodni polovici države je v četrtek možna tudi kakšna kaplja dežja. Pihal bo severni veter, so zapisali. Konec tedna bo več jasnine. Po Arsovi napovedi bodo najnižje jutranje temperature večinoma med 0 in 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija.