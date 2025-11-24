Po padcu zakona so se oglasili tudi Mladi zdravniki: »Zakon je bil slab«

Slovenija je odločila: zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni dobil zelene luči. Na več kot 3000 voliščih je po delnih izračunih DVK glas oddalo dobrih 40 odstotkov volilnih upravičencev, od tega jih je približno 53 odstotkov obkrožilo PROTI. Ključni mejnik – kvorum 339.205 glasov – je bil dosežen tik pred 21. uro, s čimer je zakon dokončno padel. Najodločneje so mu nasprotovali v volilni enoti Celje, največ podpore pa je imel na območju Postojne. A ko so se številke ustalile, so se začeli oglašati tisti, ki bodo posledice razprav čutili najbolj neposredno – zdravniki.

Mladi zdravniki: »Zakon je bil slab«

Eden najodmevnejših odzivov je prišel s strani Mladih zdravnikov Slovenije, ki so po objavi rezultatov zapisali, da jih veseli, da so državljani prepoznali pomanjkljivosti zakona o t. i. medicinskem končanju življenja. Ob tem so poudarili svojo temeljno vlogo: »Zdravniki ostajamo ob svojih bolnikih v vlogi, ki jo imamo že tisočletja: zdraviti in stati ob strani v najbolj radostnih in najtežjih trenutkih življenja.« V zapisu so izpostavili dve ključni težavi, ki jih je razprava pred referendumom prinesla na površje:

Dostopnost paliativne oskrbe – ta je po njihovem mnenju še vedno neenakomerna in ponekod nedostopna. Nepoznavanje pravice do vnaprej izražene volje – možnost, ki bolnikom omogoča avtonomijo skladno z Zakonom o pacientovih pravicah, je po njihovih besedah premalo znana in redko uporabljena.

FOTO: Jure Makovec Afp

Mladi zdravniki so ob tem naslovili jasne pozive politiki:

koaliciji, naj izpolni obljube o razvoju paliativne medicine in dolgotrajne oskrbe,

opoziciji, naj pri izboljšavah sodeluje,

ministrstvu za zdravje, naj prebivalstvo informira o pravicah, ki jih že imajo, ter vzpostavi informacijske točke za urejanje vnaprej izražene volje.

Za konec so se zahvalili vsem, ki so jim prisluhnili v času razprave.

Drugi politični odzivi: veselje na desnici, previdnejši toni na sredini

Številni predstavniki desnih strank so rezultat označili za zmago življenja, solidarnosti in sočutja. Iz vrst SDS in NSi so prišle zahvale volivcem, ki so izbrali »življenje«, medtem ko so posamezni člani strank v izidu videli tudi upanje za prihodnje volitve. Na drugi strani so zagovorniki zakona poudarili, da je bila njihova kampanja umirjena in spoštljiva, a razdeljena družba po njihovem mnenju še vedno potrebuje pogovor o dostojnem koncu življenja in pravicah hudo bolnih.

Slovenija je zavrnila zakon, a razprava, ki jo je referendum odprl, še zdaleč ni končana. Mladi zdravniki opozarjajo, da ključne težave – dostopna paliativna oskrba in razumevanje pacientovih pravic – ostajajo nerešene. Jasno je le eno: vprašanje dostojanstva ob koncu življenja bo na politični in družbeni mizi ostalo še dolgo.