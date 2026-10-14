Po parlamentu letel poslovnik, nato sta si Mahnič in Sukičeva skočila v lase še pred kamerami: »Jaz vas imam rad!« (VIDEO)

Po burnem dogajanju v državnem zboru, kjer je poslanka Levice Nataša Sukič proti poslancu SDS Žanu Mahniču zalučala poslovnik, se je besedni obračun nadaljeval še pred televizijskimi kamerami. Padali so očitki o aroganci, kršenju pravil in celo državnem udaru. Mahnič pa je politično nasprotnico presenetil z izjavo: »Jaz vas imam rad.«

Slovenski parlament je v sredo doživel prizor, ki ga ne vidimo vsak dan. Na seji odbora za notranje zadeve in javno upravo je namreč tako močno počilo med poslancema Natašo Sukič (Levica) in Žanom Mahničem (SDS), da so po zraku poletele celo parlamentarne knjige oziroma poslovnik državnega zbora. Sukičeva je poslovnik po koncu svojega govora zalučala čez mizo v smeri Mahniča. Razburilo jo je njegovo vodenje seje oziroma napoved glasovanja o njeni prekinitvi.

A s tem zgodbe še zdaleč ni bilo konec. Politična nasprotnika sta se namreč zvečer soočila še v oddaji 24UR Zvečer, kjer sta znova pokazala, da med njima ni veliko ljubezni. Čeprav je Mahnič trdil prav nasprotno.

Mahnič udaril po Sukičevi: »Nihče ne dela problemov razen nje«

Sukičeva je svoje ravnanje označila za protest proti načinu vodenja parlamentarne seje. Mahniču je očitala oblastniško aroganco in kršenje poslovnika. Prepričana je, da se je pri vodenju seje vedel podobno kot predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.

Slovenski parlament je v sredo doživel prizor, ki ga ne vidimo vsak dan.

Mahnič ji ni ostal dolžan. Kot je dejal, ga njeno vedenje ne preseneča, saj naj bi se podobno obnašala že vse od takrat, ko je Levica izgubila oblast.

»Ona je edina, ki dobiva opomine, stalno skače v besedo, nihče ne dela problemov razen nje,« je bil oster poslanec SDS.

Besedni spopad se je nato še zaostril.

Očitek o državnem udaru, Sukičeva odgovorila z Brechtom

Mahniča je posebej zmotila izjava Sukičeve, da bodo v političnem boju uporabili vsa orožja in orodja. »To je očitno neka grožnja z državnim udarom,« je ocenil. Sukičeva mu je odgovorila s sklicevanjem na nemškega dramatika Bertolta Brechta. »Knjiga je orožje, vzemi v roke, je rekel že Brecht,« je dejala in pojasnila, da ni govorila o strelnem orožju, temveč o zakonitih sredstvih političnega boja.

Mahnič: »Jaz vas imam rad. Nervoza ni dobra za zdravje«

Še posebej vroče je postalo, ko sta se dotaknila rezultatov nedavnih referendumov. Mahnič je vztrajal, da ima koalicija razlog za zadovoljstvo, saj je slavila pri dveh referendumskih vprašanjih. Po njegovem mnenju je prav rezultat glasovanj razlog za živčnost v opozicijskih vrstah.

Prepričan je, da opoziciji kljub podpori nevladnih organizacij ni uspelo doseči vseh zastavljenih ciljev. Nato pa je Sukičevi namenil še nenavadno sporočilo. »In jaz razumem vašo nervozo. Samo glejte, gospa Sukič, jaz vas imam rad. Nervoza ni dobra za zdravje,« ji je dejal.

Sukičeva je rezultate referendumov razumela povsem drugače. Izpostavila je predvsem glasovanje o RTV Slovenija, ki ga vidi kot pomemben poraz vladajoče koalicije. Po njenem mnenju so volivci pokazali, da želijo neodvisen javni medij in da so zanj pripravljeni plačevati prispevek.

Padali tudi očitki o Golobu, policiji in Janši

Obračun se ni ustavil pri referendumih. Mahnič je opozoril še na kazenske postopke, povezane z nekdanjim premierjem Robertom Golobom, in očitke o domnevnih podkupninah v tujini. Sukičeva pa je na drugi strani opozarjala na ravnanje desne politike do neodvisnih državnih ustanov. Med drugim je Janezu Janši očitala namere po kadrovskih zamenjavah in reorganizaciji policije.