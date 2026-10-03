Po petardah, divjanju s skuterji in ognju na igrišču župan Kranja krivdo preložil na starše: »Vedite, kje so vaši otroci!«

Prebivalce Planine v Kranju znova vznemirjajo petarde, nevarna vožnja s skuterji in skiroji ter ogenj na igrišču med bloki. Domačini, ki imajo kaosa počasi dovolj, so ukrepali že večkrat, a brez trajnega uspeha. Policisti se na prijave sicer odzivajo, a se skupine mladostnikov ob njihovem prihodu razbežijo, kršiteljev pa ne izsledijo.

Na dogajanje, ki se zadnje dni spet pojavlja v večji meri, posledično pa tudi pritožbe, se je odzval kranjski župan Matjaž Rakovec, ki zagotavlja, da občina sodeluje s policijo in redarstvom ter da bodo nadzor po potrebi še okrepili. A stanovalci mu pod objavo na družbenem omrežju odgovarjajo precej ostro - težave se vlečejo že predolgo, redarje pa da večinoma videvajo le pri pisanju kazni za parkiranje.

Župan: »Dogajanje je nedopustno«

»Dogajanje na Planini, kjer je včeraj prišlo do pokanja petard, nevarne vožnje s skuterji in ognja na igrišču, je nedopustno in razumem vašo zaskrbljenost,« je sporočil Rakovec. Kot je pojasnil, so se policisti po prijavah občanov ta četrtek zvečer nemudoma odzvali in bili na območju Planine prisotni dalj časa. »Skupine mladostnikov so se ob njihovem prihodu razbežale, policisti pa so nato opravili več kontrol tudi po okoliških ulicah,« je zapisal. Kršiteljev tisti večer niso izsledili, policija pa nadaljuje zbiranje obvestil in ugotavljanje njihove identitete.

Župan je zato pozval vse, ki imajo informacije o dogodku ali sodelujočih, naj jih posredujejo Policijski postaji Kranj. Ob neposredno zaznanih kršitvah naj pokličejo 113.

Med kršitelji tudi mladoletniki, krivdo preložil na starše: »Ali veste, kje so vaši otroci?«

Rakovec je opozoril še, da se tovrstni dogodki večinoma pojavljajo v večernih urah, med 17. in 22. uro, ter da so med osebami, ki jih je policija v povezavi s podobnimi dogodki že identificirala, tudi mladoletniki med 14. in 18. letom. Zato je posebej nagovoril starše. »Vedite, kje so vaši otroci, s kom preživljajo prosti čas in kaj počnejo,« je zapisal. Po njegovih besedah sta prav starševski nadzor in pogovor z otroki pomemben del preprečevanja takšnega ravnanja. Pirotehnika, ogenj in nevarna vožnja po njegovem niso nedolžna zabava, saj lahko povzročijo poškodbe, požar ali škodo na tujem premoženju.

Težave na Planini niso nove. Podobni dogodki so se pojavljali že med lanskimi božično-novoletnimi prazniki, ko so se občina, policija in redarstvo povezali ter uvedli dodatne nadzore. Rakovec pravi, da so redarji na Planini prisotni vsak dan in da bo njihov nadzor ostal pomemben tudi v prihodnje. Po njegovih besedah je sodelovanje služb lani prineslo rezultate in zmanjšalo število podobnih kršitev. A prav pri tej oceni se številni prebivalci Planine z njim ne strinjajo.

Stanovalci: »Redarje vidimo samo, ko nam delijo kazni za parkiranje«

Pod županovo objavo se je zvrstila vrsta kritičnih komentarjev. Več ljudi se sprašuje, kako je mogoče, da policija kljub ponavljajočim se incidentom ne more izslediti skupine mladostnikov. Eden od prebivalcev je zapisal, da »par mulcev terorizira celo naselje« in da bi morala policija po njegovem uporabiti več kadra in sredstev. Drugi opozarjajo, da redarje na območju sicer res videvajo, vendar predvsem zjutraj, ko nadzorujejo parkiranje. Po njihovih besedah jih v večernih urah, ko prihaja do problematičnega dogajanja, skoraj ni opaziti.

Ena od stanovalk je županu očitala tudi, da izjava o zmanjšanju kršitev ne ustreza njihovim izkušnjam. Po njenih navedbah se nekateri mladostniki pred policisti sploh ne umikajo, temveč naj bi jih izzivali, jim kazali žaljive geste in v njihovi bližini uporabljali pirotehniko. Več prebivalcev zato predlaga vrnitev policistov v civilu ter pogostejšo uporabo telesnih kamer pri uniformiranih policistih. Eden od komentatorjev je opisal, da je na območju mir, dokler je tam policija, nato pa se težave pogosto začnejo znova takoj po njenem odhodu. Kot primer je navedel prav zadnji večer, ko naj bi se po odhodu policistov ponovno začelo množično pokanje petard, na igrišču pa je zagorel ogenj.

Stanovalce skrbi tudi vsakodnevna vožnja mladostnikov s skiroji in skuterji med pešci. Opozarjajo na hitro vožnjo, vožnjo po zadnjem kolesu ter prehitevanje ljudi in otrok na poteh v bližini vrtcev in šol. Eden od prebivalcev je zapisal, da včasih sploh ne veš, ali te bo kdo med takšnim divjanjem »odnesel s seboj«.

Kaj je z obljubljenimi kamerami, ovirami in patruljami?

Stanovalci so župana spomnili tudi na ukrepe, o katerih se je govorilo po lanskih incidentih. Med njimi omenjajo postavitev tehničnih ovir na ulicah, omejitev motornega prometa, namestitev kamer na igriščih med vrtcema, ograditev določenih območij ter povečanje števila policijskih patrulj. Nekateri se sprašujejo tudi, zakaj se postavitev hitrostnih oziroma drugih tehničnih ovir zdaj pojavlja med projekti participativnega proračuna, čeprav naj bi občina že prej napovedovala, da na tem projektu dela.

Nekateri prebivalci so šli še korak dlje in Rakovca povabili, naj se v petek ali soboto zvečer osebno sprehodi po območju. Eden od stanovalcev mu je celo ponudil, da lahko dogajanje opazuje z njegovega balkona ob igrišču in se na lastne oči prepriča, kako izgledajo večeri na Planini. Rakovec medtem zagotavlja, da pri zagotavljanju varnosti »nihče ne ostaja sam«. »Mestna občina Kranj, redarstvo in policija smo povezani in bomo tudi v prihodnje skupaj spremljali dogajanje ter ukrepali zoper ugotovljene kršitve, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi,« je zapisal.