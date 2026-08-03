Po petkovi nesreči so se oglasili tudi iz kabineta predsednice: »Prometna nesreča je pretresla vse nas«

Ne le s Policije, tudi iz urada predsednice republike so danes posredovali dodatna pojasnila glede petkove prometne nesreče v predoru Kastelec. Kot so zapisali, so se za to odločili tudi zaradi številnih neresničnih navedb, predvsem na družbenih omrežjih. Za preiskavo vzrokov prometne nesreče in vseh ostalih okoliščin je namreč, kot so izpostavili, izključno pristojna policija.

Kot so zapisali, Nataša Pirc Musar po nesreči okreva v domači oskrbi in koristi predvideni letni dopust. Počuti se dobro in je hvaležna za sporočila podpore, ki jih je prejela po nesreči. Iskreno se zahvaljuje tudi vsem intervencijskim službam in osebju Splošne bolnišnice Izola. Spomnili so, da se je nesreča zgodila na poti s Hrvaške, kjer je Pirc Musar preživljala letni dopust, na dogodek v Komendi, katerega častna pokroviteljica je bila. »Na pot se je odpravila pravočasno, skladno z oceno potrebnega potovalnega časa, upoštevajoč tudi dodatno 20-minutno časovno rezervo,« so izpostavili. Potrdili so, da je potovala v službenem vozilu urada predsednice, skupaj z voznikom varnostnikom, varnostnico ter dvema sopotnicama, prijateljicama predsednice.

V prometni nesreči je Pirc Musar utrpela lažjo telesno poškodbo, zlom ključnice, ena od sopotnic pa hujšo telesno poškodbo, so navedli. Obe so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Predsednica je bila po noči, preživeti na opazovanju, že v soboto odpuščena v domačo oskrbo, prav tako pa je bila danes v domačo oskrbo odpuščena tudi sopotnica, ki se prav tako počuti dobro. Druga sopotnica v nesreči ni bila poškodovana, so navedli.

Prevoz v skladu z zakonodajo

V zvezi z vprašanji o prevozu predsednice republike pojasnjujejo, da je bil ta opravljen v skladu z veljavno zakonodajo. Spomnili so, da je predsednica republike skladno z uredbo o varovanju varovana po drugi stopnji, enako kot predsednik vlade. »To pomeni, da je varovana neprekinjeno, 24 ur na dan, sedem dni v tednu, varovanju pa se ne more odpovedati niti v zasebnem času. Zato vedno potuje s službenimi vozili, lastnega vozila ne uporablja,« so navedli. Po navedbah urada je Pirc Musar potovala v službenem vozilu v lasti urada predsednice. Prevoz in varovanje pa so opravljali policisti, varnostniki iz službe za varovanje predsednice republike. V povezavi z vprašanji glede prisotnosti sopotnic pa so pojasnili, da se tovrstni prevozi izvajajo po predhodni varnostni presoji varnostne službe in z odobritvijo predsednice republike. Poudarili so, da se takšni prevozi izvajajo redko.

Okoliščine in vzrok prometne nesreče še vedno preiskujejo pristojni organi. Ker z njihovimi ugotovitvami v uradu še niso seznanjeni, dodatnih pojasnil trenutno ne morejo podati. »Urad bo s pristojnimi organi v celoti sodeloval pri razjasnitvi vseh okoliščin dogodka,« so zagotovili.

»Prometna nesreča je pretresla vse nas, saj so bili v njej udeleženi predsednica republike in naši sodelavci. Do zaključka uradne preiskave želimo pristojnim organom omogočiti, da svoje delo opravijo strokovno, neodvisno in brez pritiskov, zato prosimo za razumevanje in spoštovanje postopkov, ki potekajo,« so izpostavili. Poudarili so še, da so javnost o prometni nesreči obvestili takoj, ko so bile znane ključne okoliščine dogodka. Na dan dogodka je bila namreč predsednica vse do poznih večernih ur v obravnavi v urgentnem centru, v uradu pa niso želeli vznemirjati javnosti z nepreverjenimi in neverodostojnimi informacijami o poteku nesreče in predsedničinem zdravstvenem stanju, so še navedli.

Kot smo že pisali, je bil vzrok za prometno nesrečo, po navedbah Generalne policijske uprave neupoštevanje varnostne razdalje. Voznik predsedničinega vozila je namreč zaradi neupoštevanja varnostne razdalje trčil v zadnji del spremljevalnega vozila, kažejo doslej zbrani podatki policije. Ob tem policija preiskuje sum povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, o čemer so obvestili tudi Specializirano državno tožilstvo.