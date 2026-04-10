Po poklicu je Jože Kramberger zidar, obenem pa izvrsten slikarski samouk (FOTO)

Cerkev sv. Frančiška Ksaverija je župnijska cerkev in stoji v Radmirju. Spada med najznamenitejše in najodličnejše, saj njena slava sega daleč prek slovenskih meja. Župnijska cerkev sv. Frančiška je najbolj znana po zakladnici imenitnih daril iz 18. stoletja; v njej so zlato-srebrn kelih cesarice Marije Terezije iz leta 1751, zlat kelih Marije Jožefe iz leta 1763, mašni plašč, darilo cesarice Marije Terezije iz leta 1775, in dva mašna plašča, darilo poljske kraljice Marije Jožefe iz leta 1753, mašni plašč, darilo avstrijske nadvojvodinje Marije Elizabete iz leta 1757, mašni plašč, dar francoskega kralja Ludvika XVI. iz leta 1763, in dragocenosti z nekaterih drugih evropskih dvorov.
Ob cerkvi stoji župnišče z Jožefovo kletjo, kjer so nedavno v obokanih hodnikih uredili Frančiškovo galerijo. Krajani Radmirja so v sodelovanju z župnijskim vodstvom lani obnovili prostore in pripravili temelje za galerijsko dejavnost. Ob upravitelju župnijske skupnosti Pod spečim menihom Ivanu Hrastniku, ki je v nekaj letih z domačini v Radmirju ter skupnostjo Občine Ljubno ob Savinji vzpostavil uspešno in prijetno sodelovanje, so člani Kulturnega društva Radmirje pod vodstvom predsednice Rosane Štiglic organizirali in letos postavili že tretjo razstavo slikarskih del. Prvi je razstavljal naravno motiviko, podzemni svet in detajle predmetov Klemen Volovšek iz Nove Štifte, druga domačinka z Ljubnega Ida Voler, ki že polovico življenja slika zgornjesavinjske domačije in tako ohranja pristnost krajine ter stavbne dediščine.