Po poletni vročini prihaja vremenski preobrat: Arso izdal oranžni alarm, verjetnost za točo je tu najvišja

Slovenijo je v zadnjih dneh zajel izrazit val vročine. Temperature so marsikje presegle 30 stopinj Celzija, najbolj vroče pa je bilo v Biljah pri Novi Gorici, kjer so meteorologi izmerili več kot 30 stopinj. Tudi v Ljubljani se je temperatura povzpela tik pod mejo 30 stopinj Celzija. Po napovedih vremenoslovcev se bo vroče vreme nadaljevalo tudi danes in v prihodnjih dneh. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je zaradi visokih temperatur in povečane nevarnosti neviht za vso državo izdala najprej rumeno, zdaj pa oranžno vremensko opozorilo. Vremenoslovci opozarjajo, da bodo predvsem v popoldanskem času nastajale krajevne plohe in nevihte, možna pa je tudi kakšna močnejša nevihta.

Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo oblačnosti več. Na severu države bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nato pomikale proti jugu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo segale od 28 do 33 stopinj Celzija, proti večeru pa se bo od severa nekoliko ohladilo.

V višinah začenja proti Alpam in našim krajem od severozahoda dotekati nekoliko hladnejši zrak, kar s hkratno pregretostjo zračne mase v krajih južno od Alp pomeni povečano nestabilnost ozračja nad nami. Posamezni nevihtni oblaki so se nad Karavankami razvili že v jutranjem času, a glavnino nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujemo danes med 13. in 19. uro. Nevihte se bodo sprva pojavljale na severu Slovenije, nato se bodo širile proti jugu in predvidoma po 19. uri ponehale tudi na jugu. Zvečer se bo nevihtno dogajanje umirilo. Pred pojavom neviht se bo predvsem v južnih krajih še segrelo nad 30 °C, nato pa bo temperatura ob nevihtah padla za 10 do 15 stopinj.

Verjetnost za pojav toče bo nekoliko večja na zahodu Slovenije (okoli 10 % za točo debeline nad 2 cm in okoli 2 % za točo debeline nad 5 cm). V osrednji in vzhodni Sloveniji bo verjetno več težav kot toča povzročal močan nevihtni piš. Seveda bodo nevihte spremljali tudi nalivi in udari strel. Ker bo prehod neviht dokaj hiter, bodo nalivi kratkotrajni. Nekaj težav lahko povzroči razlivanje padavinske vode v naseljih, sicer pa poplav ne pričakujemo, so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Jutri bo vreme večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bodo popoldne še možne posamezne plohe ali nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 19, dnevne pa med 25 in 32 stopinjami.

Arso opozorilo za nevihte FOTO: Arso

Visoke temperature bodo popoldne marsikje prekinile plohe in nevihte

Meteorologi pojasnjujejo, da nad naše kraje še vedno doteka zelo topel in postopno bolj vlažen zrak, medtem ko se preko srednje Evrope pomika hladna fronta. Prav ta bo v kombinaciji z vročino ustvarila pogoje za razvoj nevihtnega vremena. Po trenutnih napovedih bo v petek in soboto večinoma jasno in ponovno bolj vroče. V soboto bi se lahko temperature znova približale 30 stopinjam Celzija.

Pred nami so dnevi izrazito poletnega vremena, ki pa jih bodo spremljale tudi vremenske nevšečnosti. Visoke temperature bodo popoldne marsikje prekinile plohe in nevihte, zato vremenoslovci svetujejo previdnost predvsem pri dejavnostih na prostem. Zaradi hitrega razvoja neviht je priporočljivo spremljati aktualna opozorila Arso in radarsko sliko padavin.