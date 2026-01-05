Po poljub v mrzlo Dravo: zaplavalo jih je 29, najstarejša jih je štela 72 (FOTO)

Na novega leta dan so se na vurberški plaži v občini Duplek tradicionalno v Dravo pognali najpogumnejši plavalci. Letos jih je v reki, ki je imela tri stopinje, zaplavalo kar 29, od tega osem žensk. Plavanje v Dravi je v Vurberku postala tradicija. Začetek novega leta – nekaj novega s skokom v mrzlo Dravo pripravlja društvo Ohranimo naravo čisto in ima posebno okoljsko noto. »V leto 2026 je treba stopiti z mislijo na naravo, odgovornostjo in pozitivno energijo,« pravijo v društvu, ki vsako leto na vurberško plažo privabi veliko pogumnih kopalcev ter nekaj sto obiskovalcev. Društvo dogodek, ki je na papirjih neorganiziran, recimo temu »spontano srečanje plavalcev«, organizirano kontrolira. Nadzoruje plavanje, v vodo gredo plavalci drug za drugim, šele ko predhodni priplava na površje, gre vanjo naslednji, ves čas jih spremljajo reševalci. Mnogi so povedali, da gre za njihov osebni izziv za simbolični začetek novega leta, novega poglavja.

Na vurberški plaži je imela Drava prvi dan novega leta okoli tri stopinje. Vreme je bilo dokaj sončno, junaki pa so se najprej prijavili, dobili startno številko, potem pa so se odpravili na brežino ogrevat. »Odplava se približno osem metrov. Ravno dovolj, da telo doživi hladni tuš in se osredotoči na dihanje. Potem se telo umiri in plavanje postane sproščeno,« so povedali strokovnjaki. Vsakomur, ki je odplaval svojo novoletno etapo, je bilo ob prihodu iz vode ponujeno nekaj »vročega«.

Nesebično si pomagajo.

29 najpogumnejših

V leto 2026 je treba stopiti z mislijo na naravo, z odgovornostjo in pozitivno energijo.

Z vseh koncev države

Zaplavali so udeleženci z vseh koncev Slovenije. Največ jih je bilo iz okolice Maribora ter seveda prebivalci občine Duplek. Med 29 junaki je bilo, kot rečeno, kar osem predstavnic ženskega spola. Najstarejša plavalka jih je štela 72. Eva Haraniuk iz Nemčije je plavala že drugič, po prihodu iz mrzle vode pa je poudarila, da to ne bo njeno zadnje tovrstno namakanje. Čeprav je bilo skakanje v vodo prepovedano, plavalci so se vanjo počasi spustili ob robu, prav tako plavanje v skupinah, so za zakonca Roberta in Evo Hauptman naredili izjemo: zaplavala sta skupaj, v vodi sta si namenila tudi vroč poljub za uspešno poglavje v 2026. Predsednik društva Ohranimo naravo čisto Borut Ludvik, ki tokrat sicer ni plaval, je večkrat videno stvar pripeljal v domači Vurberk. Hkrati je dogodek oplemenitil z jasnim sporočilom, zavedati se namreč moramo, da je treba naravo ohraniti čisto. Prvo leto so v Dravo skočili le trije, letos torej 29. Številke rastejo. »Ampak osnovni pomen je, da ob odhodu s prizorišča narava ostane čista. Torej vse smeti odnesemo s seboj.«

Spremljali so jih ekipa društva in reševalci.

Eva Haraniuk je bila letos najstarejša plavalka, šteje jih 72.

Na kopnem jih je pričakalo vroče šilce.