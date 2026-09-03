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TRADICIONALEN POHOD

Po poteh hmeljskih nasadov, cilj pa pri Fontani piva

Pohodnike sta pozdravila tudi hmeljski starešina in princesa.
Pot je bila ravninska. FOTO: Darko Naraglav

Pot je bila ravninska. FOTO: Darko Naraglav

Zbrane je na začetku poti pozdravil žalski župan. FOTO: Darko Naraglav

Zbrane je na začetku poti pozdravil žalski župan. FOTO: Darko Naraglav

Članice TD Ponikva so prikazale obiranje hmelja na star način. FOTO: Darko Naraglav

Članice TD Ponikva so prikazale obiranje hmelja na star način. FOTO: Darko Naraglav

Pot je bila ravninska. FOTO: Darko Naraglav
Zbrane je na začetku poti pozdravil žalski župan. FOTO: Darko Naraglav
Članice TD Ponikva so prikazale obiranje hmelja na star način. FOTO: Darko Naraglav
Darko Naraglav
 3. 9. 2026 | 12:31
1:59
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Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je skupaj z Zvezo turističnih društev Občine Žalec pripravil tradicionalen Pohod po hmeljski poti, ki se ga je udeležilo kakih 100 rekreativcev. Start je bil ob 8. uri pri Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, kjer so pohodnike pozdravili novi hmeljski starešina Jani Stiplovšek in princesa Laura Jelen ter žalski župan Janko Kos. Vsi so jim zaželeli prijetno in varno pot, članice TD Ponikva pa so prikazale obiranje hmelja na star način.

14 kilometrov so prehodili.

Eden prvih nasadov

Približno 14 km dolge ravninske poti so se pohodniki lotili v nasprotni smeri, kot je to bilo običajno pretekla leta. Tako je bila prva postojanka Rimska nekropola v Šempetru – arheološki park z veličastnimi grobnicami rimskih veljakov, ki so bogato okrašene z rimskimi mitološkimi motivi. Pot so po osvežitvi nadaljevali ob reki Savinji do Ribnika Vrbje, naravnega rezervata in zatočišča več kot 170 vrstam ptic. Naslednja postojanka je bil dvorec Novo Celje, kjer je bil posajen eden prvih nasadov hmelja v Spodnji Savinjski dolini. In ko so jih noge že malce bolele in so si želeli počitka, jih je čakal še zadnji del poti, ki se je sklenil pri Fontani piva v Žalcu, kjer je bilo poskrbljeno za malico, pohodnike pa je zabavala skupina Hmelbojsi.

V Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije si lahko ogledate zanimivo zbirko v več nadstropjih.

V ZKŠT Žalec poudarjajo, da se lahko na hmeljarsko pot odpravite tudi sami med letom in tako prehodite zanimiv del Spodnje Savinjske doline med Žalcem in Šempetrom. V Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije si lahko ogledate zanimivo zbirko v več nadstropjih in pokusite tudi hišno pivo Kukec.

Zbrane je na začetku poti pozdravil žalski župan. FOTO: Darko Naraglav
Zbrane je na začetku poti pozdravil žalski župan. FOTO: Darko Naraglav

Članice TD Ponikva so prikazale obiranje hmelja na star način. FOTO: Darko Naraglav
Članice TD Ponikva so prikazale obiranje hmelja na star način. FOTO: Darko Naraglav

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