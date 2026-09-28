Po korupcijski aferi direktorja Gen-I Sonce ukrepala uprava: to je sprejela na izredni seji

Potem ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe Gen-I Sonce Gregorja Hudohmeta, je uprava matične družbe Gen-I odredila revizijo posla, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Imenovala je tudi začasna direktorja družbe Gen-I Sonce. V Gen-I so bili o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper Hudohmeta, seznanjeni v soboto iz medijev. V nedeljo se je uprava sestala na izredni seji ter sprejela konkretne ukrepe za razjasnitev okoliščin ter zaščito interesov družbe, zaposlenih, odjemalcev in poslovnih partnerjev, so danes sporočili iz družbe.

Uprava je tako odredila revizijo posla, povezanega s projektom izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije v Gheorgheniju v Romuniji, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Revizija bo namenjena preverjanju vseh relevantnih dejstev in okoliščin konkretnega posla, pravno presojo primera pa v celoti prepuščajo pristojnim organom. Do razjasnitve vseh okoliščin ter z namenom zagotavljanja nemotenega poslovanja je poleg tega za začasna direktorja družbe Gen-I Sonce imenovala predsednika in člana uprave matične družbe Gen-I Jureta Sokliča in Sandija Kavaliča.

Preučujejo tudi možnost zamrznitve projekta

Ob odreditvi revizije in imenovanju začasnih direktorjev je uprava sprejela tudi sklep o preučitvi možnosti zamrznitve projekta do razjasnitve vseh relevantnih okoliščin. Projekt sicer predstavlja pomemben korak na področju shranjevanja energije in nadaljnjega uspešnega razvoja skupine Gen-I na mednarodnih energetskih trgih, so navedli.

»Ničelna toleranca do korupcije«

Poudarili so, da so nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo. »Integriteta, odgovornost in skladnost poslovanja so temeljni standardi našega delovanja, zato ima Skupina Gen-I ničelno toleranco do korupcije in drugih nezakonitih ravnanj,« so zapisali.

Družbi Gen-I Sonce in Gen-I doslej sicer še nista prejeli nobene uradne informacije romunskih oblasti v zvezi z omenjenim primerom. Če bodo revizija ali uradni postopki pokazali kakršne koli nepravilnosti, bodo ukrepali odločno, odgovorno in skladno z veljavno zakonodajo, so še dodali v Gen-I, kjer zatrjujejo, da dogajanje ne vpliva na delovanje skupine.