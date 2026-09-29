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PROMET SE JE USTAVIL

Po prometnem kolapsu na Obali: minister Vrtovec krivi bivšo vlado, župan zahteva nočno delo

Direkcija za infrastrukturo je zagotovila zaključek rekonstrukcije krožišča Belvedere med 15. in 20. oktobrom, pravi minister.
Krožišče Belvedere so začeli obnavljati junija. FOTO: Občina Izola
Krožišče Belvedere so začeli obnavljati junija. FOTO: Občina Izola
STA, B. K. P.
 29. 9. 2026 | 19:15
3:11
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Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je po nedeljskem novem prometnem kaosu na Obali zaradi obnove krožišča opozoril na ovire pri nočnem delu. Upravne enote namreč ne dovolijo vedno izdaje gradbenega dovoljenja za delo ponoči, je dejal ob robu dogodka na Koroškem. Je pa dopustil možnost spremembe zakonodaje na tem področju v prihodnosti.

Obnova krožišča Belvedere je ta konec tedna povzročila izjemne prometne obremenitve. Avtomobili v smeri Kopra so v nedeljo popoldne skoraj dve uri čakali v kilometrski koloni vse od Lucije do gradbišča. Tudi potovanje iz Pirana do Kopra po alternativni poti je trajalo celo uro in pol. Gneča od Kopra proti Piranu je nastala že takoj za predorom Markovec. Veliko voznikov je izbralo alternativno pot in s tem povzročilo gnečo tudi na cesti Dragonja-Koper.

Nedeljske razmere na lokalnih cestah in obvozih čez Malijo je dodatno otežil Istrski kolesarski maraton z začasnimi zaporami cest. Minister Vrtovec je krivdo za situacijo delno pripisal prejšnji vladi. Krožišče so začeli namreč obnavljati že junija, kar je povzročilo prometni kolaps. »Mi smo temu nasprotovali. Videli smo namreč hude zastoje v dveh dneh,« je dejal. Dela so sicer junija po pritožbah prekinili in preložili na jesen. Stroje so znova zagnali 15. septembra. »Važno je bilo, da smo to dali ven iz turistične sezone,« je danes poudaril Vrtovec. Kot je dodal, je direkcija za infrastrukturo zagotovila zaključek rekonstrukcije krožišča med 15. in 20. oktobrom.

Župan in svetniki za nočno delo

Piranski župan Andrej Korenika je že sredi septembra opozoril na ponovitev junijskih neznosnih razmer in Vrtovca pozval k ukrepanju. Zahteval je takojšnjo uvedbo nočne izmene in sprostitev prometa med največjimi dnevnimi obremenitvami. Opozoril je na hudo nevarnost za intervencijske službe ob nujnih vožnjah reševalnih in gasilskih vozil.

K ukrepanju in nočnemu delu so pristojne pozvali tudi v lokalni piranski svetniški skupini Gibanja Svoboda in sredi meseca v poslanski pobudi Meira Hot iz SD. Ta je pozvala, da se zagotovita sprotno spremljanje in temu primerno ustrezno urejanje prometa na obalni regionalni cesti med Izolo in Strunjanom, tudi zunaj prometnih konic. Obenem se je zavzela za sprejetje vseh možnih ukrepov za zagotovitev večje pretočnosti prometa med nadaljnjim urejanjem krožišča ter za skrajšanje trajanja gradbenih del. Vrtovec je danes povedal, da je od pristojnih zahteval poročilo, tudi glede odsotnosti nočnega dela, in dobil odgovore o ovirah zaradi hrupa in okoljevarstvenih dovoljenj. »Upravne enote ne dovolijo vedno izdaje dovoljenja za nočno delo. Ponoči delamo tam, kjer zakonodaja to omogoča,» je pojasnil. »Lahko pa gremo tudi to spreminjat v okviru zakonodaje,« je dodal.

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