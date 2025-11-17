Po propadu Biobanke propadlo tudi več vzorcev popkovnične krvi!

ŠOK

Uničenih na stotine vzorcev. Starši otrok so medtem razumljivo ogorčeni.

Zgodilo se je tisto, česar se je okoli 4000 staršev najbolj balo. Da bodo slej kot prej uničeni vzorci popkovnične krvi, ki so jo zaupali v hrambo zdaj že propadli Biobanki. »Očitno je vrag vzel šalo in starši nimamo niti možnosti, da vzorce prenesemo drugam,« je na enem od spletnih forumov novico podjetja GaiaCell o tem, »da je en lonec dokončno umrl, in vzorci z njim«, komentiral eden od staršev. Podjetje GaiaCell je po propadu Biobanke tudi hranilo matične celice, a po prepričanju staršev celih šest mesecev brez dovoljenja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske ...