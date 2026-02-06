  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STEČAJ

Po propadu Biobanke starši ogorčeni: za talce postavili matične celice otrok

Za hrambo celic bodo plačali dvakrat, prvič so že odšteli 2000 evrov.
Nekateri starši vzorcev ne bi donirali, saj ne vedo, kaj bodo z njimi počeli. FOTO: Jože Suhadolnik
Nekateri starši vzorcev ne bi donirali, saj ne vedo, kaj bodo z njimi počeli. FOTO: Jože Suhadolnik
Aleksander Brudar
 6. 2. 2026 | 09:10
6:22
A+A-
Propad Biobanke je po prepričanju staršev otrok, ki so ji zaupali vzorce popkovnične krvi, razgalil neučinkovitost nadzornih institucij. »Biobanko smo ob rojstvu otroka izbrali premišljeno ter na podlagi informacij, da gre za dejavnost, ki je zakonsko regulirana in poteka pod nadzorom javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ter ministrstva za zdravje. Prav zato smo zaupali v sistem in utemeljeno pričakovali, da so zagotovljeni vsi zakonsko predpisani varovalni mehanizmi, vključno z obstojem in delovanjem nadomestne hrambe,« so v pismu, ki so nam ga posredovali, zapisali ...

Več iz teme

Biobankamatične celiceGaiaCellGordana Kalan Živčec
ZADNJE NOVICE
11:02
Novice  |  Slovenija
DVA DELA

Prihaja velika sprememba: tako bodo po novem rubili socialno pomoč

Informacijski sistem centrov za socialno delo bo nadgrajen tako, da bo redno denarno socialno pomoč razdelil v dve nakazili.
6. 2. 2026 | 11:02
11:00
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OBOROŽEN NAPAD

Ustrelili enega najvišjih predstavnikov ruske vojaške obveščevalne službe

Preiskovalci dogodek obravnavajo kot poskus umora.
Kaja Grozina6. 2. 2026 | 11:00
10:45
Lifestyle  |  Astro
PREHITER TEMPO

Tako premagamo strah pred prihodnostjo

Ne gradimo iz panike, ampak iz jasnosti. Ko umirimo dih, se umiri tudi svet okoli nas.
6. 2. 2026 | 10:45
10:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
POČILO JE

Pozor! Primorka je zaprta zaradi nesreče

Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo na priključku Dragomer.
6. 2. 2026 | 10:45
10:38
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA URGENCI

Hotel takojšnjo obravnavo v ZD Ilirska Bistrica zaradi poškodovanega prsta, ob tem mahal z berglo

Zoper moškega so policisti zaradi kršitve javnega reda uvedli hitri postopek, ravno tako bodo s poročilom obvestilo pristojni CSD.
6. 2. 2026 | 10:38
10:19
Novice  |  Slovenija
SMUČARSKE PROGE

Slaba volja in jeza na Krvavcu! Oglasil se je Janez Janša: »Ali jih kdo prepozna?« (FOTO)

Na Krvavcu sprva evforija, nato hladen tuš, saj so neodgovorni posamezniki uničili nekatere proge. Del smučišča ostaja zaprt.
6. 2. 2026 | 10:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki