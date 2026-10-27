Počilo pri Rosviti Pesek! Jeretič ostro nad Levico, Sukičeva udarila po Janši: »Domišlja si, da lahko spreminja zgodovino!«

Proslava ob dnevu suverenosti v Kopru še naprej buri duhove. Odsotnost predsednice republike, opozicije in praporščakov ter žvižgi premierju Janezu Janši so sprožili številna vprašanja. V Odmevih sta se v pogovoru z Rosvito Pesek zato soočila poslanka Levice Nataša Sukič in vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastjan Jeretič. Pogovor se je hitro sprevrgel v ostro izmenjavo očitkov o delitvah, rdeči zvezdi in ravnanju policije.

Jeretič je glede nevabljenega predstavnika operativcev dejal, da je najverjetneje prišlo do napake pri pošiljanju vabil in da pričakuje opravičilo. Odsotnost drugih predstavnikov pa je pripisal dolgoletnim političnim delitvam.

»Nekateri pravijo, da je proslava razdelila ljudi. Ne, ljudje smo se razdelili skozi leta,« je dejal in poudaril, da se je Slovenija od skoraj popolne enotnosti ob plebiscitu v 35 letih vse bolj oddaljevala.

Sukičeva mu ni ostala dolžna. »Najprej se je treba vprašati, zakaj je ta prostor tako polariziran in kdo ga polarizira,« je odgovorila.

Rdeča zvezda znova razdelila sogovornika

Ena osrednjih tem pogovora je bila odločitev, da na proslavi niso želeli praporščakov z rdečo zvezdo. Jeretič je pojasnil, da je rdeča zvezda ob umiku zadnjega vojaka JLA predstavljala simbol vojske, ki je napadla samostojno Slovenijo. Prav zato po njegovem mnenju ni sodila na slovesnost ob dnevu suverenosti. »Tisti dan je bila rdeča zvezda simbol sovražnika, ki je napadel samostojno Slovenijo,« je poudaril.

Sukičeva je nasprotovala takšnemu razumevanju zgodovine. Opozorila je, da so se pod rdečo zvezdo borili tudi partizani, ki so osvobajali Slovenijo med drugo svetovno vojno.

»Rdeča zvezda ni samo trenutek. Ni samo simbol enega dneva, ko je odhajal zadnji vojak jugoslovanske armade,« je dejala.

Ob tem je zavrnila poenostavljeno označevanje JLA za okupacijsko vojsko. Jeretič jo je popravil, da sam tega izraza ni uporabil, temveč je govoril o vojski, ki je sovražno napadla Slovenijo.

Zaplet s predsednico republike: »To so milo rečeno čudni argumenti«

Beseda je nanesla tudi na odsotnost predsednice republike, ki na proslavi ne bi mogla opraviti običajnega protokolarnega pregleda častne čete.

Jeretič je pojasnil, da so organizatorji zaradi prostorskih omejitev v Kopru morali prilagoditi protokol. Priznal je, da je to odstopalo od običajne prakse in da urad predsednice s pojasnili ni bil zadovoljen.

Sukičeva je takšno razlago zavrnila. »To so, milo rečeno, čudni argumenti, da se vrhovni poveljnici oboroženih sil Republike Slovenije ne omogoči običajnega protokola in se izgovarja na prostorske danosti,« je dejala.

Ob tem je opozorila na prisotnost policije in po njenih navedbah tudi ostrostrelcev na strehah. Izpostavila je še globe v skupni višini 1750 evrov in objavo nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, v kateri je omenjal vodni top.

Jeretič je zagovarjal ravnanje policistov in poudaril, da so varnostniki oziroma policisti zagotovili nemoten potek slovesnosti. Po njegovih besedah je šlo za zmeren odziv na proteste.

»Ti žvižgi so bili nekaj, za kar smo se v končni fazi borili. Borili smo se za demokracijo,« je dejal in dodal, da je policija ukrepala v skladu s predpisi.

Sukičeva pa je vztrajala, da lahko takšno ravnanje in izjave politikov ljudje razumejo kot ustrahovanje.

Jeretič za razdeljenost obtožil Levico, Sukičeva mu je ostro odgovorila

Najostrejše besede so padle proti koncu pogovora, ko je voditeljica vprašala, ali bodo politične delitve spremljale tudi morebitne obiske tujih državnikov v Sloveniji. Jeretič je ocenil, da je to glede na trenutne razmere verjetno, Sukičeva pa je odgovornost za umirjanje razmer pripisala premierju Janši. »Če bo premier doumel, da naj neha deliti ljudstvo s svojo retoriko in bo umiril strasti v tej državi z neko drugačno, bolj državniško držo, verjamem, da ne bo problem ne papež ne nihče, ki bo prišel na obisk,« je dejala. Jeretič je nato očitke obrnil proti Levici. »Polarizacija v slovenskem prostoru je dobila neverjeten pospešek ravno z vstopom stranke Levica v parlamentarni prostor. Od takrat je polarizacija postala strupena,« je zatrdil. Sukičeva mu je nemudoma odgovorila, da Levica nima nič z Janševo retoriko, in premierju očitala, da želi zgodovino razlagati po svoje.

»Ne vem, kaj ima Levica z retoriko Janeza Janše, ki si domišlja, da lahko spreminja zgodovino po lastni meri, ki si domišlja, da je ta proslava last partijske izkaznice SDS-a,« je dejala.

Dodala je še, da so bili po njenem prepričanju na proslavi predvsem somišljeniki SDS in vladne koalicije.