Po pujsi Pepi še Vikingi: park odpira vrata še bolj drznim atrakcijam

V britanskem zabaviščnem parku Paultons Park v Hampshiru so odprli novo tematsko območje Valgard: Kraljestvo Vikingov. Gre za največjo naložbo v zgodovini parka, vredno 12 milijonov funtov (13,88 milijona evrov). Novo območje so za obiskovalce odprli pred dnevi. Valgard je zasnovan kot vikinška dežela, namenjen pa je družinam s starejšimi otroki in najstniki.

Park, sicer najbolj znan po svetu pujse Pepe, animirane junakinje, katere risanke spremljamo tudi na slovenskih televizijah, želi z novo ponudbo nagovoriti tudi obiskovalce, ki iščejo več adrenalina. Osrednja atrakcija je Drakon, vlak smrti, prva tovrstna atrakcija v Paultons Parku. V Valgardu sta še gugalnica Vild Swing, prva takšna atrakcija v Veliki Britaniji, ki obiskovalce zaniha 12 metrov visoko, ter hitri vlak Raven. Za mlajše obiskovalce so uredili vikinško otroško igrišče, družine pa se lahko ustavijo v restavraciji Feasting Hall, kjer je osrednji element jedilnice vikinška ladja v naravni velikosti.

Pri projektu so veliko pozornosti namenili podrobnostim. Podjetje Themics je sodelovalo pri izdelavi vhodnih napisov za atrakcije Drakon, Raven in Vild Swing, kipov, osvetljenih rekvizitov, ročno izdelanih lesenih ladij in animatronike. Med petnajstimi animiranimi elementi sta tudi krokar, ki se odziva na mimoidoče, in kolo z ovco, povezano z dvigom vlaka smrti.

Ob odprtju so se obiskovalci zgrnili predvsem na Drakon. Eden prvih gostov je vožnjo opisal z besedami: »Bilo je neverjetno, res izjemna vožnja. Ostal sem brez besed.« Drugi je dodal, da je vožnja »zelo tekoča« in da gre za »eno najboljših atrakcij v državi«. Namestnik direktorja Paultons Parka James Mancey je dejal, da odprtje Valgarda pomeni »začetek novega vznemirljivega obdobja« za park. Poudaril je, da so območje zasnovali za vso družino.

Nov del krasijo številne zanimive podrobnosti.

Paultons Park ima zdaj več kot 80 atrakcij v šestih tematskih svetovih. Valgard se pridružuje že obstoječima svetovoma Tornado Springs in Lost Kingdom. Park je lani na podelitvi nagrad UK Theme Park Awards prejel več zlatih priznanj, med drugim za najboljši britanski tematski park za družine.