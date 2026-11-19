Potem ko je posek skoraj stoletje stare lipe pri odcepu za Cirkovce na Dravskem polju močno razburil domačine, so se zdaj oglasili še na Občini Kidričevo. Čeprav so v Cestnem podjetju Ptuj pred tem pojasnili, da so drevo odstranili zaradi prometne varnosti in na podlagi zapisnika infrastrukturnega inšpektorata, se na občini s takšnim ravnanjem nikakor ne strinjajo in poudarjajo, da s posegom sploh niso bili seznanjeni.

»Na Občini Kidričevo smo nad posekom omenjenega drevesa izjemno ogorčeni, razočarani in prizadeti, predvsem pa nas je negativno presenetilo dejstvo, da občina o nameravanem poseku ni bila niti obveščena, kaj šele vključena v kakršnokoli posvetovanje ali odločanje o njegovi odstranitvi,« so zapisali v ostrem odzivu.

Izginil je prepoznavni kažipot generacij

Na občini poudarjajo, da mogočna lipa za tamkajšnje prebivalce ni bila le navadno drevo ob cesti, temveč del krajinske identitete, zgodovine in kolektivnega spomina. Ob tem so spomnili na stavek, ki ga v teh krajih pozna prav vsak: »Le kdo od naših občanov ni poznal znanega napotka: 'Pri lipi zavij, pa prideš v Cirkovce.'«

Kot so poudarili, je bila lipa desetletja naravna orientacijska točka in znamenitost kraja, ki je v nekaj urah izginila, njenega pomena, ki se je med ljudmi gradil desetletja, pa ni mogoče kar tako nadomestiti. »Marsikdo se bo še dolgo ob prihodu do križišča spomnil besed: 'Pri lipi zavij.' Toda lipe, ki je bila desetletja samoumeven del naše poti in našega domačega okolja, tam ni več,« so zapisali z grenkobo.

Štor je videti zdrav, zato odločitve za posek ne razumejo. FOTO: Facebook

Zakaj drevesa niso raje le obrezali?

Občina Kidričevo ni bila ne naročnik ne investitor sečnje, prav tako ne razpolagajo s kakršnimkoli dendrološkim mnenjem ali uradno strokovno presojo, ki bi dokazovala, da je bilo drevo dejansko nevarno in da ga je bilo nujno treba podreti. Ker tudi občani ob pogledu na fotografijo štora opozarjajo, da je bilo drevo videti povsem zdravo, enaka vprašanja zdaj pristojnim institucijam zastavljajo tudi na občini.

»Prepričani smo, da bi bilo treba pri tako pomembnem drevesu pred odločitvijo o poseku proučiti vse strokovno ustrezne možnosti, kot so strokovno obrezovanje, razbremenitev krošnje ali drugi ukrepi za zagotavljanje varnosti ob hkratnem ohranjanju drevesa,« so jasni na občini, kjer poudarjajo, da se zavedajo pomena prometne varnosti, a je ravnanje brez predhodne komunikacije z lokalno skupnostjo zanje popolnoma nesprejemljivo.

Od pristojnih institucij in upravljavca cestne infrastrukture zdaj zahtevajo jasna pojasnila o zakonitosti posega, pridobljenih soglasjih in strokovni utemeljenosti odstranitve drevesa. Ob tem pričakujejo predvsem drugačen, bolj spoštljiv odnos do naravne dediščine in lokalnih skupnosti v prihodnje.