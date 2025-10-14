Po razkriti grozljivki Prednik, Asta Vrečko udarila na vso moč! Zahteva enake vatle za vse

Potem ko je v javnosti odjeknilo, da je vidni poslanec SD (ki je medtem že napovedal odstop) Jani Prednik ovaden zaradi psihičnega in fizičnega nasilja, je završalo.

Jani Prednik. FOTO: Matej Družnik

Vrstile so se obsodbe, pozivi k odstopu. Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu poudarila ničelno toleranco do nasilja in omenila, da gre za težke obtožbe. Inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, je jasno zahteval, naj Prednik odstopi in doda, da »Tovrstno delovanje je nesprejemljivo in ga je treba obsoditi.«

Asta Vrečko hoče enake vatle za vse

Tudi kulturna ministrica in koordinatorica Levice Asta Vrečko je ocenila, da je odstop poslanca SD Janija Prednika edina možna poteza.

Asta Vrečko. FOTO: Voranc Vogel

No, danes pa je dodala še izjavo, ki jo je naslovila Enaki vatli za vse. V njej pravi: »Za nasilje nad ženskami, nasilje v intimnopartnerskih odnosih in nasilje nasploh ni opravičila. Pomembno je, da imamo enake vatle za vse - sploh pa za izvoljene javne funkcionarje, ki morajo voditi z zgledom.

Še vedno se premalo zavedamo, da so te stvari v družbi zelo, zelo prisotne, vendar skrite za zaprtimi vrati. Zato sta pomembna ozaveščanje in medsebojna podpora, pomembni so različni projekti, nevladne organizacije in varne točke. V situacijah, ko je storilec nekdo, ki se nahaja na pozicijah moči v družbi, se zdi nasilje še toliko težje razkrinkati. Zato je vsaka prijava dejanje žrtev nasilja pogumno dejanje, za katerega verjamem, da bo spodbudilo tudi druge, da spregovorijo in se rešijo kroga nasilja.«

Zmotno je prepričanje, da moški ne bo nasilen, če je izobražen

Do nasilja nad ženskami prihaja v vseh družbenih slojih, pa ob tem ugotavlja predsednica Društva za nenasilno komunikacijo Katja Zabukovec Kerin. »Primer, ko je povzročitelj nekdo, ki je na položaju z veliko moči, za nas, ki delamo na tem področju, ni nič nenavadnega. Srečamo jih pogosto, čeprav so očem javnosti veliko bolj skriti. Ti povzročitelji imajo tudi več možnosti, da za to poskrbijo,« ugotavlja. Zmotno je prepričanje, da moški ne bo nasilen, če je izobražen, pa se strinja predsednica Društva SOS telefon Maja Plaz. »Gre za vrednostni sistem, ki ga goji in iz katerega vsakič na novo opraviči svoje vedenje. Ker pa je družbeno prilagojen, se zaveda, da je treba nasilje prikriti, kajti družbeno ni več sprejemljivo, da bi se do partnerke vedli kot do lastnine, ki jo lahko za dosego cilja tudi kaznuješ,«.