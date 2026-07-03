Po razkritju suma korupcije na slovenski občini: draga darila tudi za županovega sina

Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana Občine Velika Polana Damijana Jaklina, kriminalisti pod vodstvom Specializiranega državnega tožilstva pa naj bi mu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Vidni član stranke NSi Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Del domnevne podkupnine naj bi Jaklin po poročanju 24ur prejel tudi v obliki daril, med drugim lego kock. Za njegovega sina naj bi jih nakupili za kar 626 evrov.

Jaklin je v četrtek za omenjeno oddajo dejal, da ni seznanjen z nobenim postopkom, pred kamere pa ni želel niti danes. Župan se je odzval le pisno ter zatrdil, da nikoli ni zahteval ali prejel nedovoljene koristi, nikoli prav tako ni zlorabil javne funkcije za osebne interese. Vse očitke je zavrnila tudi Jana Habjan, vodja družbe JHP, ki je nadzirala gradnjo pomurskega vodovoda. Tudi ona se je namreč ujela v kriminalistično preiskavo, saj naj bi iz domnevno koruptivnih poslov prav tako prejela premoženjsko korist, in sicer 15-odstotno provizijo.