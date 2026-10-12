Po referendumih so se ponovno oglasili iz SDS, to napovedujejo za prihodnost

V poslanski skupini SDS so ob rezultatih nedeljskih referendumov izpostavili, da so bile razlike pri nekaterih referendumskih vprašanjih zelo majhne. Vprašanja, ki so jih odprli referendumi, ostajajo pomembna za prihodnost Slovenije, zato bodo »tudi v prihodnje vztrajali pri svojih stališčih in konkretnih rešitvah«, so navedli.

V poslanski skupini SDS so v odzivu na izide nedeljskih referendumov zapisali, da jih razumejo kot pomembno sporočilo volivcev. »Kljub intenzivni kampanji in močni propagandi so bile pri nekaterih referendumskih vprašanjih razlike zelo majhne. To kaže, kako pomembno vlogo ima vplivanje na javno mnenje in kako odločilno je, da imajo volivci na voljo jasne informacije ter preverljive argumente,« so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da je prav zato toliko pomembneje, da se o takšnih vprašanjih razpravlja na podlagi dejstev in konkretnih argumentov.

Ob tem pa napovedujejo, da bodo še naprej zagovarjali spremembe, za katere menijo, da so potrebne. »Tudi zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi ne odpravlja potrebe po učinkovitem parlamentarnem nadzoru, preiskovanju sumov nepravilnosti in ugotavljanju politične odgovornosti. Odločitev volivcev spoštujemo, vendar ostajamo prepričani, da morajo biti nepravilnosti predmet preiskave, odgovornost nosilcev javnih funkcij pa predmet javne razprave in nadzora,« so zapisali in napovedali, da bodo vztrajali pri svojih stališčih in konkretnih rešitvah.

Nedokončni izidi

Po delnih neuradnih izidih so volivci na nedeljskem zakonodajnem referendumu z 51,26 odstotka glasovi proti zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti ukinitvi rtv-prispevka se jih je na posvetovalnem referendumu izreklo 50,04 odstotka. Medtem pa je večina volivcev podprla pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah, pri prvem vprašanju je za glasovalo 60,54 odstotka volivcev, pri drugem pa 55,29 odstotka. Izidi še niso dokončni. Okrajne volilne komisije bodo danes prištele glasovnice po pošti iz Slovenije, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate na podlagi glasov iz tujine.