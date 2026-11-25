»Radikalni levičarji v opoziciji in sindikatih šole izrabljajo za širjenje politične propagande. Sramotno, nezakonito, neustavno. Šolska reforma jih moti tudi zato, ker bomo poskrbeli, da bo šola ideološko nevtralna«, je včeraj ob aferi z referendumsko agitacijo na osnovni šoli sporočil minister Borut Rončević.

Spomnimo, po družbenih omrežjih je včeraj zaokrožila fotografija političnega plakata, nalepljenega na vhodna vrata osnovne šole. Na Slovenskih novicah razkrivamo: zgodilo se je na 1. osnovni šoli Rogaška Slatina. Plakat s populističnimi besedami poziva obiskovalce šole, torej starše in učitelje, naj na prihajajočem referendumu o razvoju Slovenije glasujejo proti.

Ravnateljica: Ne opredeljujemo se do referenduma!

Kot kaže, pa za plakatno afero ni krivo vodstvo šole. »Plakat z referendumsko vsebino, ki se je včeraj zjutraj pojavil na šolskih vratih, je bil odstranjen takoj, ko je vodstvo šole za to izvedelo. Poudarjamo, da vsebina plakata ne izraža stališča zavoda. Kot javni vzgojno-izobraževalni zavod dosledno zagovarjamo načelo politične nevtralnosti in se ne opredeljujemo do referendumskih vprašanj ali drugih političnih pobud«, sporoča ravnateljica Anita Skale.

Iz Rogaške Slatine še dodajajo: »Šolski prostor je namenjen vzgoji, izobraževanju, razvijanju kritičnega mišljenja in spoštovanju različnih mnenj, ne pa politični ali referendumski kampanji, ne glede na njeno vsebino ali usmeritev. Od vseh posameznikov pričakujemo, da spoštujejo politično nevtralnost zavoda in namembnost šolskega prostora.«

V ozadju Svizova kampanja

Na Svizu, ki ga že 20 let vodi nekdanji politik Levice Branimir Štrukelj, so za Slovenske novice potrdili, da je bil sporni plakat del njihove referendumske kampanje. »Da. 4. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji ter 18. člen Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti sindikatom, ki so organizatorji referendumske kampanje, izrecno zagotavljata svobodo obveščanja in razpečevanja sindikalnega tiska, torej tudi plakatov. Plakate smo posredovali na vse zavode, na katerih je SVIZ Slovenije organiziran. V vzgoji in izobraževanju je to približno 780 zavodov. «, so pojasnili.

Na naše izrecno vprašanje, ali je po vašem mnenju izobešanje referendumskih plakatov na vhodnih vratih osnovne šole zakonito in primerno, so pojasnili, da imajo sindikalni zaupniki navodilo, da plakate izobesijo le na mestih, ki so v zavodih namenjena sindikalnemu obveščanju in delovanju.

Ostro nad ministra: zavajanje in oblastniška aroganca

»Ali bi bilo po vašem mnenju enako dopustno izobešanje plakatov, ki pozivajo h glasovanju ZA?«, smo še pobarali sindikaliste. »To bi bilo dopustno zgolj v primeru, ko bi bil organizator reprezentativni sindikat, ki je hkrati tudi organizator referendumske kampanje«, nam je pojasnil Sandi Modrijan, predstavnik Sviza.

Sviz smo pozvali, naj se opredelijo do besed ministra Rončevića, ki je, kot poročamo, za afero okrivil radikalne levičarje v opoziciji in sindikatih šole. Iz Sviza ministru odgovarjajo: »To je popolno zavajanje in oblastniška aroganca ministra, ki ignorira veljavne predpise ali pa jih ne pozna. Ponovno izpostavljamo: 4. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji ter 18. člen Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti sindikatom, ki so organizatorji referendumske kampanje, izrecno zagotavljata svobodo obveščanja in razpečevanja sindikalnega tiska, torej tudi plakatov.«

Strankam agitiranje prepovedano, sindikalistom ne

Plakatna afera odpira vprašanje, ali je prepoved politične agitacije v osnovnih šolah zakonsko dovolj urejena. 72. člen resornega zakona ZOFVI, ki ureja avtonomijo šolskega prostora, izrecno prepoveduje delovanje političnih strank in njihovih podmladkov v vrtcih in šolah. Za dejavnosti, ki niso povezane z izobraževanjem, pa zahteva dovoljenje ravnatelja. Vendar sindikat ni politična stranka. Zato zgolj na podlagi tega člena ne moremo sklepati, da je vsaka sindikalna referendumska propaganda v šolah nezakonita.