Slovenci bomo 6. decembra na referendumu odločali o uveljavitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki med drugim prinaša tudi znižanje davka na dodano vrednost (DDV) za izbrana osnovna živila. Namesto sedanjih 9,5 odstotka bi zanje plačevali petodstotni DDV. Toda koliko bi se to dejansko poznalo v naših denarnicah?

Pri 24ur so izračunali, da bi družina, ki za košarico osnovnih živil danes odšteje 100 evrov, po znižanju davka za povsem enak nakup plačala 95,89 evra. Prihranek bi torej znašal 4,11 evra. Če bi takšen nakup opravila štirikrat mesečno, bi ji v denarnici ostalo 16,44 evra več, na letni ravni pa 197,28 evra.

Pri tem obstaja pomemben pogoj: celotna košarica bi morala vsebovati živila, za katera bi veljala nižja davčna stopnja, trgovci pa bi morali davčno razbremenitev v celoti prenesti v prodajne cene.

Katera živila bi se pocenila?

Med izdelki, za katere zakon predvideva petodstotni DDV, so pšenična bela moka, kruh, testenine, goveje, svinjsko in piščančje meso, mleko, jogurt, poltrdi polmastni sir, maslo, jajca ter sveže sadje in zelenjava. Na seznamu so tudi sončnično olje, beli sladkor in določena živila za posebne prehranske potrebe. Nižja stopnja pa ne bi veljala za vse, kar kupujemo v trgovinah. Med drugim na seznamu ni riža, rib, oljčnega olja, številnih vrst sira in pripravljenih jedi.

To pomeni, da bi bil prihranek pri običajnem nakupu, ki vključuje tudi izdelke zunaj predvidenega seznama, praviloma manjši od omenjenih štirih evrov na vsakih 100 evrov. Če bi denimo za živila z nižjim DDV porabili le polovico stotaka, bi ob nespremenjenih cenah brez davka prihranili približno dva evra.

Trgovci obljubljajo nižje cene

Na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport ter v Trgovinski zbornici Slovenije so v četrtek, 19. novembra, izrazili podporo znižanju DDV na osnovna živila. Zagotovili so, da bodo trgovci nižjo davčno stopnjo upoštevali pri oblikovanju maloprodajnih cen, vlada pa naj bi spremljala, ali se bo davčna razbremenitev dejansko prenesla na potrošnike. Napovedali so tudi podzakonski akt in dodatne varovalke.

Toda sindikati opozarjajo, da sam zakon še ne zagotavlja, da bodo trgovci cene res znižali za celoten davčni prihranek. Če bi del razlike obdržali v svojih maržah, bi bil učinek za gospodinjstva manjši.

Kaj se je zgodilo pri sosedih?

Prav o tem opozarjajo tudi ekonomisti. Izkušnje sosednjih držav namreč niso povsem enotne. Na Hrvaškem, kjer so aprila 2022 DDV na več osnovnih živil znižali na pet odstotkov, analiza davčne uprave iz leta 2023 ni pokazala pričakovanega splošnega znižanja cen. Od 2183 obravnavanih podjetnikov jih je približno tretjina davčno razbremenitev v celoti prenesla na kupce, približno tretjina pa je cene pustila nespremenjene.

Drugačne so izkušnje Avstrije, kjer so julija letos DDV na izbrana osnovna živila znižali z deset na 4,9 odstotka. Ekonomistka avstrijske centralne banke Doris Prammer je za STA pojasnila, da so tamkajšnji trgovci znižanje davka skoraj v celoti prenesli na potrošnike. Kljub temu je opozorila, da je vpliv ukrepa na splošno rast cen razmeroma majhen, saj zajema omejen nabor živil.

O zakonu bomo odločali 6. decembra

Kot smo že poročali, interventni zakon poleg nižjega DDV na osnovna živila prinaša tudi spremembe na področju obdavčitve podjetnikov, najemnin, socialnih prispevkov, pokojnin in zdravstva. Koalicija poudarja, da bodo predvidene davčne razbremenitve koristile gospodinjstvom in gospodarstvu, nasprotniki zakona pa opozarjajo predvsem na posledice za javne finance ter na to, da nižje davčne stopnje same po sebi še ne pomenijo nižjih cen.