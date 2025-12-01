Po referendumu padec za vlado, SDS še naprej vodilna

Podpora vladi Roberta Goloba je v tednu po nedeljskem referendumu padla za 1,6 odstotne točke na 32 odstotkov, kaže anketa Mediane za POP TV. Med strankami še naprej vodi SDS, ki jo podpira 20,5 odstotka vprašanih, Svoboda ji sledi s 14,9-odstotno podporo. Najbolj priljubljena med politiki ostaja predsednica države Nataša Pirc Musar.

Vladi je v tokratni anketi podporo izreklo 32 odstotkov vprašanih, kar je 1,6 odstotne točke manj kot oktobra (33,6 odstotka). Delež vprašanih, ki vlade ne podpira, je novembra s 53,8 odstotka ostal na podobni ravni kot oktobra (53,2 odstotka). Delež neopredeljenih pa se je novembra rahlo povečal, in sicer na 14,2 odstotka z oktobrskih 13,2 odstotka.

Če bi bile volitve na dan, ko so anketirani odgovarjali na vprašanja, bi 20,5 odstotka vprašanih obkrožilo opozicijsko SDS, kar je skoraj enako kot oktobra (20,6 odstotka). Sledi ji največja vladna stranka Gibanje Svoboda, ki pa ji je v tokratni anketi podpora padla, saj bi jo izbralo 14,9 odstotka vprašanih, oktobra pa 16,6 odstotka. Tudi koalicijski SD je podpora z oktobrskih 6,1 padla na 5,2 odstotka.

Stranka NSi se je v tokratni anketi prebila na četrto mesto s 4,5 odstotka podpore (oktobra 3,9 odstotka), sledi ji Prerod s prav tako 4,5 odstotka podpore (oktobra 3,8 odstotka). Demokratom je medtem podpora rahlo padla z oktobrskih 4,1 na novembrskih 3,9 odstotka. Prvič je bila v anketi Mediane za POP TV izmerjena tudi podpora sveže vzpostavljenemu zavezništvu Levice in Vesne, ki bi ga podprlo 3,6 odstotka vprašanih.

V novembrski anketi je podpora za odstotno točko padla tudi zunajparlamentarni stranki Resni.ca, ki bi jo obkrožilo 2,6 odstotka vprašanih. Na devetem mestu je SLS z 2,5-odstotno podporo (oktobra 1,4 odstotka), sledijo SNS z dveodstotno podporo (oktobra 2,4 odstotka), novoustanovljeni Mi, socialisti z 1,6 odstotka in Piratska stranka Slovenije z 1,4 odstotka (oktobra 1,7 odstotka). Zelene Slovenija bi novembra obkrožilo 1,2 odstotka vprašanih (oktobra 0,1 odstotka).

Neopredeljenih je bilo v tokratni anketi 17 odstotkov (oktobra 16,9 odstotka). Število anketiranih, ki ne bi volili nobene stranke, je v primerjavi z oktobrom rahlo višje, z 9,1 se je povzpelo na 9,3 odstotka. Z 1,7 na 0,9 odstotka pa se je znižal delež anketiranih, ki na vprašanje, za katero stranko bi volili, če bi bile volitve jutri, ni želel odgovoriti.

Delo DZ je v novembrski anketi podprlo 23 odstotkov vprašanih, ne podpira pa ga 61 odstotkov. Ostalih 15 odstotkov pa je neopredeljenih.

Kdo so najbolj priljubljeni politiki?

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han, na tretjem mestu je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Prvak Demokratov Anže Logar se je uvrstil na četrto mesto.

Predsednik NSi Jernej Vrtovec je zasedel 10. mesto. Predsednik SDS Janez Janša se je uvrstil na 15. mesto, takoj za njim, na 16. mestu, je predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob, sledi ministrica za kulturo in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Minister za delo in sokoordinator Levice Luka Mesec je na 19. mestu.