ZAKON PADEL

Po referendumu se je oglasil Golob, to sporoča javnosti

Robert Golob z zagovorniki zakona deli razočaranje, nasprotnikom pa sporoča, da izziv ureditve področja ostaja.
Robert Golob FOTO: Črt Piksi
Robert Golob FOTO: Črt Piksi
STA, A. Ka.
 23. 11. 2025 | 23:13
 24. 11. 2025 | 00:05
3:37
Premier Robert Golob se je po zavrnitvi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja oglasil z dvema sporočiloma. Z zagovorniki zakona deli razočaranje, nasprotnikom pa sporoča, da izziv ureditve področja ostaja. Zatrdil je, da jih to ne bo ustavilo, da na volitvah prepričajo z vizijo odprte, demokratične in svobodne Slovenije.

Predsednik vlade je v prvem odzivu na delne neuradne izide referendumskega glasovanja, ki so ga posredovali iz njegovega kabineta, spomnil, da so volivci na lanskem posvetovalnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja z večinsko podporo zakonski ureditvi tega vprašanja pozvali vlado, naj poišče novo pot naprej.

To zavezo je vlada v zavezništvu z drugimi podporniki te pravice po Golobovih zagotovilih vzela resno, prisluhnila različnim pogledom, vodila preudarno razpravo in oblikovala uravnotežen zakonski predlog. »Javnomnenjske raziskave so več mesecev kazale, da ta rešitev uživa večinsko podporo. A hkrati smo ves čas vedeli, da gre za globoko osebno vprašanje, pri katerem so ljudje izrazili tudi povsem nasprotna stališča,« je spomnil.

Desnica slavi: »Danes je zmagalo življenje!« Referendum o evtanaziji prinesel tesno, a odločilno zmago

Eno najtežjih in najpomembnejših vprašanj

Kot je ocenil v odzivu, so se državljani danes na volišča odpravili, da bi odgovorili na eno najtežjih in najpomembnejših vprašanj, s katerimi se lahko sooči katera koli družba, to je, kako ohraniti dostojanstvo in neodtujljivo vrednost vsakega človeškega življenja, vse do njegovih zadnjih trenutkov.

Podpornikom zakona tako sporoča, da jih razume in deli njihovo razočaranje. »Dolgo in predano ste se borili, da bi to vprašanje prišlo v ospredje in da bi Slovenija našla novo, bolj človečno rešitev. Lotili ste se teme, ki se jim številne družbe še vedno izogibajo,« je zapisal premier.

Od Primca do Pirc Musar: Slovenija odločila o pomoči pri končanju življenja

Nasprotnikom zakona pa je sporočil, da so zavrnili predlagani model, a izziv ostaja. »Kajti o dveh stvareh se strinjamo vsi: nihče ne bi smel biti prisiljen v neznosno, dolgotrajno trpljenje. In nihče ne sme biti prisiljen končati svojega življenja. Kot svobodna in sočutna družba moramo zagotoviti oboje,« je poudaril.

Prepričan je, da tema današnjega referenduma ni politična, pač pa vprašanje dostojanstva, človekovih pravic in posameznikove izbire. Tudi zato je koalicija v kampanjo stopila v zavezništvu s tistimi, ki jim je »mar za sočloveka, da svoje življenje dostojanstveno zaključi«.

Aleš Primc zadovoljen po referendumu: Slovenija se je po njegovih navedbah odločila za življenje

Zatrjuje pa, da vladne koalicije to ne bo ustavilo in bo v prihodnjih mesecih delala še bolj zavzeto in odločno, da bo na prihajajočih parlamentarnih volitvah državljane prepričala z vizijo Slovenije, ki ostaja odprta, demokratična in svobodna. »Države, kjer ima vsak posameznik pravico do lastne izbire in kjer politiki nikoli več ne bo dopustno, da bi mu to izbiro vsiljevala,« je svoj odziv sklenil premier.

Več kot 53 odstotkov volivcev proti

Volivci so na današnjem referendumu zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Proti zakonu je namreč glasovalo več kot 53 odstotkov volivcev, hkrati pa je nasprotnikom zakona uspelo doseči zavrnitveni kvorum, kažejo delni neuradni izidi po glavnini preštetih glasovnic.

23:13
Novice  |  Slovenija
ZAKON PADEL

Po referendumu se je oglasil Golob, to sporoča javnosti

Robert Golob z zagovorniki zakona deli razočaranje, nasprotnikom pa sporoča, da izziv ureditve področja ostaja.
23. 11. 2025 | 23:13
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

On je bil proti, jaz pa za

O referendumu.
Aljana Fridauer Primožič23. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Dvojni vatli

Prav takšna logika, da se v izogib konfliktom zakonov ne upošteva dosledno, je na dolenjskem povzročila, da tudi Romi mislijo, da zanje zakoni te države ne veljajo enako kot za vse druge.
Matej Lahovnik23. 11. 2025 | 22:25
22:03
Novice  |  Slovenija
VESELJE V DESNEM TABORU

Desnica slavi: »Danes je zmagalo življenje!« Referendum o evtanaziji prinesel tesno, a odločilno zmago

Zmaga je sprožila val navdušenja med nasprotniki zakona, ki so v izidu prepoznali simbolni in politični triumf.
23. 11. 2025 | 22:03
21:00
Bulvar  |  Suzy
VRHUNSKI ŠPORTNIK

Ambasador Andraž Vehovar: Talent je zgolj osnova (Suzy)

Pomembno je, da se gibamo. Gibanje je življenje, in ko se ustavimo, se običajno vse skupaj konča, pravi.
23. 11. 2025 | 21:00
20:54
Novice  |  Slovenija
REFERENDUM

DVK zavrača zaroto, da referendumska obvestila za glasovanje niso bila dostavljena v domove za starejše

Na Državni volilni komisiji (DVK) so po zaprtju volišč navedli, da je glasovanje na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja potekalo brez večjih incidentov.
23. 11. 2025 | 20:54

