  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VABILO DOBILO SEDEM STRANK

Po revoltu so iz stranke NOT poslali Golobu uradno zahvalo, ker niso povabljeni na delovno kosilo

Predsednik stranke Boris Žulj upa, da bo prihodnjič miza dovolj velika tudi za tiste, ki trenutno sedijo nekoliko dlje od nje. Na delovno kosilo, ki ga bo gostil Robert Golob, so bile povabljene stranke SD, Levica, Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca.
Predsednik vlade Robert Golob FOTO: Matej Druznik
Predsednik vlade Robert Golob FOTO: Matej Druznik
M. J.
 10. 1. 2026 | 21:04
 10. 1. 2026 | 21:14
2:27
A+A-

Premier Robert Golob bo v torek gostil delovno kosilo, na katerega je povabil sedmerico parlamentarnih in neparlamentarnih strank, poleg koalicijskih SD in Levice še stranke Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca. Na to delovno kosilo pa ne bo stranke Nič Od Tega (NOT). Sodeč po njihovem zapisu na družbenem omrežju Facebook nanj ni bila povabljena. Kot so zapisali, so na podlagi revolta ter prigovarjanja njihovih članic, članov in podpornikov Golobu poslali uradno pisno zahvalo za nepovabilo na to delovno kosilo. V nadaljevanju svoje objave so tudi objavili to pisno zahvalo, pod katero se je podpisal predsednik stranke Boris Žulj, ki je tudi soustanovitelj stranke. Soustanoviteljica te stranke je sicer tudi Violeta Tomić.

Kot je v pisni zahvali zapisal predsednik stranke Žulj, se zavedajo, da so manjša stranka ter, da v določenih zunanjepolitičnih vprašanjih zagovarjajo nekoliko manj konvencionalna stališča, med drugim bolj prorusko usmeritev. »Očitno to zadostuje kot razlog, da tokrat ostanemo doma, kar razumemo kot zanimiv prispevek k razumevanju politične pluralnosti,« je zapisal predsednik stranke NOT. Meni, da bodo na prihajajočih volitvah šteli prav vsi glasovi, med drugim tudi tisti najmanjši. »Prav zato bi morda tudi naš pogled lahko obogatil razpravo, čeprav priznamo, da bi s tem nekoliko zmotili harmonijo omizja,« je še zapisal in dodal, da upa, da bo prihodnjič miza dovolj velika tudi za tiste, ki trenutno sedijo nekoliko dlje od nje.

Soustanoviteljica stranke Nič Od Tega Violeta Tomić FOTO: Dejan Javornik
Soustanoviteljica stranke Nič Od Tega Violeta Tomić FOTO: Dejan Javornik

Stranke Resni.ca ne bo na delovno kosilo

Na to delovno kosilo pa ne bo niti vseh tistih, ki so bili povabljeni. Kot so danes sporočili iz stranke Resni.ca, se stranka delovnega kosila ne bo udeležila. Po poročanju STA je stranka sicer ponudila možnost, da se delovnega kosila pri premierju udeleži kdo drug, ne predsednik, a, kot jim je danes zatrdil predsednik Zoran Stevanović, na sestanku ne bo nikogar iz stranke. 

Več iz teme

stranka NOTVioleta TomićBoris ŽuljRobert GolobDelovno kosilopolitikavolitve
ZADNJE NOVICE
21:04
Novice  |  Slovenija
VABILO DOBILO SEDEM STRANK

Po revoltu so iz stranke NOT poslali Golobu uradno zahvalo, ker niso povabljeni na delovno kosilo

Predsednik stranke Boris Žulj upa, da bo prihodnjič miza dovolj velika tudi za tiste, ki trenutno sedijo nekoliko dlje od nje. Na delovno kosilo, ki ga bo gostil Robert Golob, so bile povabljene stranke SD, Levica, Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca.
10. 1. 2026 | 21:04
20:13
Bulvar  |  Domači trači
RAZKRILA PODROBNOSTI

Noseča slovenska vplivnica povedala resnico o partnerju: »Cele dneve dela«

Sledilce je razveselila še z eno ganljivo objavo.
10. 1. 2026 | 20:13
19:53
Bulvar  |  Tuji trači
OPRAVIČILA SE JE

Radijka Sabina ni vedela, da ima vklopljen mikrofon: »On je najbolj neumen od vseh, sociopat je in bedak«

Voditeljica hrvaškega nacionalnega radia je bentila nad sodelavci, slišala pa jo je vsa domovina.
10. 1. 2026 | 19:53
19:16
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Strahovi pred 3. svetovno vojno vse večji: Rusija napadla z »neustavljivo« raketo, Medvedjev objavil video napada (VIDEO)

Dmitrij Medvedjev je danes objavil video nočnega napada. Ukrajinske oblasti so včeraj sporočile, da so bile v prestolnici ponoči ubite štiri osebe, najmanj 22 ljudi pa je ranjenih.
10. 1. 2026 | 19:16
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEKAČ

Človek v drevesu začuti čas

Če odpreš letnice, vidiš desetletja vetra, dežja in sonca, pravi Anton Kosmač, nekoč maratonec, zdaj pa mizar, ki izdeluje pohištvo iz masivnega lesa.
Vane D. Fortič10. 1. 2026 | 19:00
18:38
Novice  |  Nedeljske novice
DAMJAN PROŠT

Damjan moli za Niko in Domna

Selški župnik ne skriva, da je velik navijač Prevčevih, z njimi so povezane tudi letošnje farne jaslice.
Drago Perko10. 1. 2026 | 18:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki