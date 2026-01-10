Po revoltu so iz stranke NOT poslali Golobu uradno zahvalo, ker niso povabljeni na delovno kosilo

Premier Robert Golob bo v torek gostil delovno kosilo, na katerega je povabil sedmerico parlamentarnih in neparlamentarnih strank, poleg koalicijskih SD in Levice še stranke Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca. Na to delovno kosilo pa ne bo stranke Nič Od Tega (NOT). Sodeč po njihovem zapisu na družbenem omrežju Facebook nanj ni bila povabljena. Kot so zapisali, so na podlagi revolta ter prigovarjanja njihovih članic, članov in podpornikov Golobu poslali uradno pisno zahvalo za nepovabilo na to delovno kosilo. V nadaljevanju svoje objave so tudi objavili to pisno zahvalo, pod katero se je podpisal predsednik stranke Boris Žulj, ki je tudi soustanovitelj stranke. Soustanoviteljica te stranke je sicer tudi Violeta Tomić.

Kot je v pisni zahvali zapisal predsednik stranke Žulj, se zavedajo, da so manjša stranka ter, da v določenih zunanjepolitičnih vprašanjih zagovarjajo nekoliko manj konvencionalna stališča, med drugim bolj prorusko usmeritev. »Očitno to zadostuje kot razlog, da tokrat ostanemo doma, kar razumemo kot zanimiv prispevek k razumevanju politične pluralnosti,« je zapisal predsednik stranke NOT. Meni, da bodo na prihajajočih volitvah šteli prav vsi glasovi, med drugim tudi tisti najmanjši. »Prav zato bi morda tudi naš pogled lahko obogatil razpravo, čeprav priznamo, da bi s tem nekoliko zmotili harmonijo omizja,« je še zapisal in dodal, da upa, da bo prihodnjič miza dovolj velika tudi za tiste, ki trenutno sedijo nekoliko dlje od nje.

Soustanoviteljica stranke Nič Od Tega Violeta Tomić FOTO: Dejan Javornik

Stranke Resni.ca ne bo na delovno kosilo

Na to delovno kosilo pa ne bo niti vseh tistih, ki so bili povabljeni. Kot so danes sporočili iz stranke Resni.ca, se stranka delovnega kosila ne bo udeležila. Po poročanju STA je stranka sicer ponudila možnost, da se delovnega kosila pri premierju udeleži kdo drug, ne predsednik, a, kot jim je danes zatrdil predsednik Zoran Stevanović, na sestanku ne bo nikogar iz stranke.