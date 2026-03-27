  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEŽAVE NA OBZORJU

Po seji Sveta za nacionalno varnost: smo na pragu hude krize?

Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu nam lahko grozi pomanjkanje goriva.
Na seji je beseda tekla tudi o grozeči energetski krizi. FOTO: Jože Suhadolnik

Seje SNAV se je udeležil tudi prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović. FOTO: Jože Suhadolnik

Direktor Sove Joško Kadivnik FOTO: Jože Suhadolnik

Aleksander Brudar
 27. 3. 2026 | 05:11
4:09
A+A-

»Stranka, ki po razkritjih sestankuje z izraelskimi operativci z namenom vplivanja na demokratične procese, pri takšni razpravi nima kaj prispevati – razen kot predmet obravnave.« Tako ostro so se včeraj po seji Sveta za nacionalno varnost (SNAV) odzvali v stranki Levica. Katero stranko so imeli v mislih, niso navedli. Glede na pestro in na trenutke že tudi dramatično predvolilno dogajanje, predvsem zaradi razkritja o domnevnem vplivanju predstavnikov Black Cube na slovenske parlamentarne volitve, gre sklepati, da so bile njihove puščice usmerjene v Slovensko demokratsko stranko (SDS). Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik je pred včerajšnjo sejo SNAV, ki so se je poleg predsednice države Nataše Pirc Musar udeležili vsi prvaki strank in list, izvoljenih v novi sklic državnega zbora na nedeljskih volitvah, medijem razkril, da je Sova vodstvo policije in tožilstvo glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikih s slovenskimi subjekti obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj. Že 20. marca je Kadivnik članom operativne skupine sekretariata SNAV predstavil dogajanje z 10. in 11. decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. S policije so poročali o preiskavi sumov kaznivih dejanj, so takrat sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

SNAV se je prvič po volitvah sestal v novi sestavi.

Sova je nesporno potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji.

Janša: Kot da bi še enkrat poslušali Niko Kovač.

Predsednik SDS Janez Janša je včeraj po seji SNAV na vprašanje, ali so kazensko ovadili njega ali SDS, odgovoril, da prvič sliši, da bi koga ovadili. »Govorijo samo o tem, da so zadeve predali policiji,« je dejal. Glede dogajanja na seji SNAV je menil, da je bilo »nekaj takega, kot da bi še enkrat poslušali novinarsko konferenco Nike Kovač«. Dodal je, da je direktorja Sove prosil, da predstavi slike s Trstenjakove, a se to ni zgodilo. Ter ponovil, da ima eden od uslužbencev Sove v ulici, kjer je sedež SDS, najeto stanovanje in da snemajo stranko že leto in pol. »Poznamo tudi ime, in ko bo v naslednjem mandatu vzpostavljen parlamentarni nadzor nad Sovo, bodo te stvari razčiščene.« Navedbe o konspirativki je pred volitvami Sova že zanikala. Direktor Sove po besedah Janše niti ni znal pojasniti, kaj naj bi v teh objavljenih posnetkih ogrožalo nacionalno varnost ter kakšna je definicija paraobveščevalne službe. »Skratka, gre za priznanje zlorabe državnih institucij v predvolilne namene,« je prepričan in še, da pri Black Cube ne gre za tajno službo, pač pa je to detektivska agencija, ki se ukvarja s korporacijskim pridobivanjem dokazov v sodnih sporih.

Pravočasno ukrepanje

Z vladnega urada za komuniciranje so po seji sporočili, da je Sova v poročilu nesporno potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji in predstavila konkretno delovanje paraobveščevalne agencije iz tujine in prav tako stike s slovenskimi subjekti. Sicer pa je premier Robert Golob vse zbrane na seji opozoril, da bi lahko posledice vojne na Bližnjem vzhodu presegle vplive, s katerimi se je Slovenija predvsem v letih 2022 in 2023 soočala zaradi vojne v Ukrajini, in da bližajoča se energetska, gospodarska in prehrambna kriza zahteva pravočasno in usklajeno ukrepanje države. SNAV je tako vladi priporočil, da krizna skupina za spremljanje razmer na energetskih trgih, ki deluje na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, razmere doma in v mednarodnem okolju še naprej skrbno spremlja.

Sova je vodstvo policije in tožilstvo glede delovanja paraobveščevalne agencije že obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj.

Za zdaj se vojna na Bližnjem vzhodu pozna predvsem v cenah goriv in izzivih, ki jih zmanjšanje dobav nafte iz regije predstavlja za oskrbo z nafto in naftnimi derivati. Zalog naftnih derivatov naj bi bilo v državi dovolj. 

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki