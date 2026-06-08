  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZREDNI NADZOR

Po sledeh afere Kavčič: v SB Novo mesto nepravilnosti na oddelku ortopedije, to so zdaj ugotovili glede napotnic

Predlog za prekršek bo podan v kratkem.
Splošna bolnišnica Novo mesto. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Splošna bolnišnica Novo mesto. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
STA, M. U.
 8. 6. 2026 | 15:15
4:04
A+A-

Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v Splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oz. v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic.

Predlog za prekršek bo podan v kratkem

Zdravniki Splošne bolnišnice Novo mesto so v 47 primerih kljub veljavnim napotnicam neutemeljeno izdali nove napotnice za isto vrsto zdravstvene storitve. To je v nasprotju z načelom, po katerem ena napotnica pomeni eno zdravstveno stanje in enega specialista. Posledično so bile iste zavarovane osebe hkrati vpisane v čakalni seznam pri dveh različnih izvajalcih na podlagi dveh izdanih napotnic, veljavnih istočasno, zaradi istega zdravstvenega stanja, kar je nedopustno in v nasprotju z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, so za STA navedli na ZZZS.

Izredni zavarovalniški nadzor sledil strokovnemu 

Novomeška enota ZZZS je na oddelku ortopedije v novomeški bolnišnici izvedla izredni zavarovalniški nadzor, potem ko je izredni strokovni nadzor na oddelku konec lanskega leta pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je kot vodjo oddelka razrešilo in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kavčič je očitke, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, sicer zavrnil kot neresnične in žaljive.

image_alt
Ortoped Kavčič zoper premierja vložil tožbo. Goloba tožba ne bo ustavila: »Zdravje ni plen dobičkarstva«

Nadzor novomeške območne enote ZZZS se je nanašal na vodenje čakalnega seznama in spoštovanje vrstnega reda pri endoprotezi kolka in kolena. ZZZS je glede na 35 vprašalnikov, ki so jih naključno izbrane zavarovane osebe iz čakalnega seznama pravočasno vrnile, navedlo, da je 19 zavarovanih oseb opravilo pregled pred izvedenim operativnim posegom brez doplačila, 16 pa jih je pred posegom opravilo pregled v samoplačniški ambulanti in plačalo od 60 do 130 evrov. Ob tem je osem zavarovanih oseb tudi kontrolni pregled po posegu opravilo samoplačniško in za to plačalo od 60 do 130 evrov, so navedli za STA. Od 35 posegov so v 16 primerih operativni poseg izvedli v Splošni bolnišnici Novo mesto, pri izvajalcu Arbor Mea pa so jih izvedli 14.

Napake tudi pri vodenju elektronskega čakalnega seznama

Pri vodenju elektronskega čakalnega seznama pa so v ZZZS ugotovili, da ni voden za vsako zdravstveno storitev posebej, kot to določa zakon o pacientovih pravicah. Zavarovane osebe s pripombo, da gre za samoplačnika, v nasprotju s pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah niso bile vodene v ločenem čakalnem seznamu. Nekateri podatki pa so bili manjkajoči.

image_alt
Dr. Gregor Kavčič toži bolnišnico: »Nismo mogli dodatno delati, ker vodstvo ni potrdilo plačila za medicinske sestre!«

Poleg tega so ugotovili, da je bila pri 1470 zavarovanih osebah na napotnici spremenjena stopnja nujnosti obravnave, in sicer iz redno v hitro oziroma zelo hitro in nujno. 

V nadzoru čakalnega seznama in obračunanih storitev za endoproteze kolka in kolena pri izvajalcu zdravstvenih storitev Arbor Mea, kjer je delal nekdanji vodja ortopedskega oddelka v bolnišnici Gregor Kavčič, so medtem ugotovili manjkajoče ali nepravilne podatke o napotnicah, napotovalcih, šifrah storitev, triaži in stopnji nujnosti. Prav tako so opazili nelogičnosti v datumih in posamezne manjkajoče identifikacijske podatke. Odkrili pa so tudi primere neupravičenega preskakovanja čakalne vrste, podvojenih in neustreznih vpisov in pacientov brez zaključka obravnave.

Pri primerjavi s podatki o obračunanih storitvah pa so zasledili, da vpisi za že obračunane storitve manjkajo, evidentirane storitve so bile brez obračuna, datumi izvedbe pa se niso ujemali, so še zapisali na ZZZS.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

čakalne vrstezdravstvoZZZSSB Novo Mestogregor kavčič
ZADNJE NOVICE
16:39
Bulvar  |  Tuji trači
TRAGIČNA VEST

Znanega ameriškega pevca zabodli do smrti, star je bil le 35 let

Sodeloval je s številnimi znanimi imeni, tudi z Britney Spears in Usherjem.
8. 6. 2026 | 16:39
16:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
OGNJENI ZUBLJI

V naselju Velika Polana starejši invalid umrl v požaru! To so pretresljivi prizori tragedije (FOTO)

Policisti še preiskujejo, zakaj je zagorelo v objektu, kjer je nesrečni moški živel sam.
8. 6. 2026 | 16:33
16:30
Lifestyle  |  Stil
NOVI TRENDI

Slovenci množično opuščamo to navado! Tudi vi?

Nekoč je bila urejena zelenica pred hišo pravi vrtnarski ideal, danes so vse bolj v ospredju naravne, raznolike zelene površine
8. 6. 2026 | 16:30
16:26
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POGREŠANA OD LETA 2000

Grozljivo! Našli razkosano truplo najstnice brez glave in rok (FOTO)

Njeno iznakaženo truplo so našli več sto kilometrov od doma.
8. 6. 2026 | 16:26
16:14
Bulvar  |  Domači trači
OD DEKLICE DO POSLOVNE ŽENSKE

Se je spomnite? Kot deklica je pela z Alfijem Nipičem, danes je ne bi prepoznali

Nina Donelli, nekoč Nina Vodušek, je iz deklice z odra zrasla v samozavestno pevko, mamico in žensko z vedno dovršeno podobo.
8. 6. 2026 | 16:14
15:59
Bralci
CELOVŠKA CESTA

Na ljubljanski vpadnici vse stoji, bralka poroča o več policijskih in gasilskih vozilih (FOTO)

Za pojasnila smo se obrnili na PU Ljubljana in jih objavimo takoj, ko bo več znanega.
8. 6. 2026 | 15:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

»Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko denarja lahko prinese parkirno mesto pred vašim objektom?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Loviti signal ali trenutke?

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki