  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAOS NA BLIŽNJEM VZHODU

Po Slovence, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu, pošiljajo dva čarterja

Slovenija v pripravljenosti tudi letali falcon in spartan, če bo potrebno zagotoviti še dodatne prevoze nazaj.
Da bosta vzpostavila nekatere lete, sta nakazala dubajska letalska družba Emirates in nizkocenovni prevoznik Flydubai. FOTO: Fadel Senna/Afp
Da bosta vzpostavila nekatere lete, sta nakazala dubajska letalska družba Emirates in nizkocenovni prevoznik Flydubai. FOTO: Fadel Senna/Afp
STA, B. K. P.
 2. 3. 2026 | 18:11
 2. 3. 2026 | 18:11
3:36
A+A-

V prihodnjih dneh bosta, kot kaže, v Oman odpotovali dve čarterski letali, s katerimi se bodo slovenski državljani lahko vrnili v domovino, je dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. V tem trenutku se urejajo prevozi z vseh ostalih območij do glavnega mesta Omana Maskat, od koder »naj bi v naslednjih dneh poletela dva čarterja in vrnila Slovenke in Slovence domov k družinam, prijateljem,« je dejal Arčon. Po ocenah vlade je na ogroženih območjih na Bližnjem vzhodu obtičalo okoli 500 slovenskih državljanov. Arčon je dodal, da ima Slovenija v pripravljenosti tudi letali falcon in spartan, če bo potrebno zagotoviti še dodatne prevoze nazaj.

Slovenski državljani so v več državah Bližnjega vzhoda obtičali zaradi zaostrenih razmer po izraelsko-ameriških napadih na Iran, ki so se začeli v soboto. Veliko jih je predvsem v Dubaju, ki je v zadnjih letih postal izredno privlačen tudi za slovenske turiste, predvsem tiste, ki bi se radi v hladnejših mesecih naužili nekaj sonca in toplote. Z letališč v Dubaju naj bi že v naslednjih urah vzpostavili omejeno količino letov, z letališča v omanskem Maskatu pa je danes že vzletelo čartersko letalo s 127 italijanskimi državljani, ki so obtičali v Omanu in Dubaju. »Dubai Airports napovedujejo omejeno nadaljevanje letov z mednarodnega letališča Dubai (DXB) in mednarodnega letališča Dubai World Central - Al Maktoum (DWC) od ponedeljka, 2. marca 2026, dalje,« je sporočil upravljavec letališč v Dubaju. Da bosta vzpostavila nekatere lete, sta po poročanju AFP nakazala dubajska letalska družba Emirates in nizkocenovni prevoznik Flydubai, ki v Dubaj leti tudi z ljubljanskega letališča. Etihad Airways, ki deluje iz Abu Dabija, je nadaljevanje letov napovedal v torek.

Kontakti za nujno konzularno pomoč

Veleposlaništvo v Abu Dabiju
Dežurni številki: +971503541079 +971 501921637
Email: sloembassy.abudhabi@gov.si

Veleposlaništvo v Tel Avivu
Email: sloembassy.telaviv@gov.si
Dežurna številka: +972 54 451 6076

Veleposlaništvo v Kairu
Email: sloembassy.cairo@gov.si
Dežurna številka: +201225665004

Vodja konzularnega sektorja na MZEZ Viktor Mlakar je slovenskim državljanom, ki se nahajajo v državah, kjer so zaostrene varnostne razmere, svetoval, naj poskrbijo za svojo varnost in spremljajo razmere. Prav tako naj slovenskim diplomatskim predstavništvom posredujejo svoje podatke, da lahko po potrebi stopijo v kontakt z njimi. Težave zaradi odpovedanih letov imajo tudi Slovenci v drugih delih sveta, ki bi se morali domov vračati prek letalskih vozlišč, kot so Dubaj, Abu Dabi in Doha, ki so zaprta. Mlakar je poudaril, da je konzularna služba trenutno osredotočena na reševanje težav državljanov na vojno ogroženih območij. Zato je Slovencem, ki imajo težave z letalskimi povezavami iz drugih delov sveta, svetoval, naj sami poskušajo najti alternativno pot, denimo prek letališča v Istanbulu.

Več iz teme

Bližnji vzhodvojnaDubajOmanletaloSlovenci
ZADNJE NOVICE
18:17
Bulvar  |  Domači trači
ZAPRT ZRAČNI PROSTOR

Znani Slovenec obtičal na Maldivih: Zganjati paniko nima smisla! A kriza je nastopila ...

Zvone Šeruga se je prvič s turistično agencijo odpravil na potovanje in čaka na odprtje Dubaja: »Na boljšem mestu težko bi bili«.
Nina Čakarić2. 3. 2026 | 18:17
18:13
Šport  |  Športni trači
ŠIM

Športne igre mladih prihajajo tudi v Severno Makedonijo

Severna Makedonija bo postala nova članica projekta Plazma športne igre mladih, uradni podpis pogodbe bo jutri ob 11. uri.
2. 3. 2026 | 18:13
18:11
Novice  |  Slovenija
KAOS NA BLIŽNJEM VZHODU

Po Slovence, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu, pošiljajo dva čarterja

Slovenija v pripravljenosti tudi letali falcon in spartan, če bo potrebno zagotoviti še dodatne prevoze nazaj.
2. 3. 2026 | 18:11
18:07
Lifestyle  |  Svetovalnica
LESTVICA PNEVMATIK OD NAJSLABŠIH DO NAJBOLJŠIH

To so absolutno najslabše gume, ki jih NE SMETE natakniti na vaš avto

AMZS je objavil težko pričakovani test 16 različnih letnih pnevmatik.
2. 3. 2026 | 18:07
18:00
Lifestyle  |  Stil
PREPOVED

Vse več mladoporočencev se strinja: na porokah bi to morali prepovedati

Vse pogosteje je na poročnih vabilih, spletnih straneh porok ali v kratkih sporočilih gostom mogoče zaslediti posebno opombo.
2. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: posvetite se refleksiji in sproščanju

V ospredju jutrišnjega dne je popolni Lunin mrk, ki sovpada s polno Luno v Devici.
2. 3. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZGODBA O RAZKOŠNEM SADEŽU

Sadež, ki je iz tradicije ustvaril pravo razkošje

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
26. 2. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PICAL RESORT

Ena najbolj pričakovanih novih destinacij na Jadranu

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
26. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki