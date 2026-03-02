Po Slovence, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu, pošiljajo dva čarterja

V prihodnjih dneh bosta, kot kaže, v Oman odpotovali dve čarterski letali, s katerimi se bodo slovenski državljani lahko vrnili v domovino, je dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. V tem trenutku se urejajo prevozi z vseh ostalih območij do glavnega mesta Omana Maskat, od koder »naj bi v naslednjih dneh poletela dva čarterja in vrnila Slovenke in Slovence domov k družinam, prijateljem,« je dejal Arčon. Po ocenah vlade je na ogroženih območjih na Bližnjem vzhodu obtičalo okoli 500 slovenskih državljanov. Arčon je dodal, da ima Slovenija v pripravljenosti tudi letali falcon in spartan, če bo potrebno zagotoviti še dodatne prevoze nazaj.

Slovenski državljani so v več državah Bližnjega vzhoda obtičali zaradi zaostrenih razmer po izraelsko-ameriških napadih na Iran, ki so se začeli v soboto. Veliko jih je predvsem v Dubaju, ki je v zadnjih letih postal izredno privlačen tudi za slovenske turiste, predvsem tiste, ki bi se radi v hladnejših mesecih naužili nekaj sonca in toplote. Z letališč v Dubaju naj bi že v naslednjih urah vzpostavili omejeno količino letov, z letališča v omanskem Maskatu pa je danes že vzletelo čartersko letalo s 127 italijanskimi državljani, ki so obtičali v Omanu in Dubaju. »Dubai Airports napovedujejo omejeno nadaljevanje letov z mednarodnega letališča Dubai (DXB) in mednarodnega letališča Dubai World Central - Al Maktoum (DWC) od ponedeljka, 2. marca 2026, dalje,« je sporočil upravljavec letališč v Dubaju. Da bosta vzpostavila nekatere lete, sta po poročanju AFP nakazala dubajska letalska družba Emirates in nizkocenovni prevoznik Flydubai, ki v Dubaj leti tudi z ljubljanskega letališča. Etihad Airways, ki deluje iz Abu Dabija, je nadaljevanje letov napovedal v torek.

Kontakti za nujno konzularno pomoč Veleposlaništvo v Abu Dabiju

Dežurni številki: +971503541079 +971 501921637

Email: sloembassy.abudhabi@gov.si



Veleposlaništvo v Tel Avivu

Email: sloembassy.telaviv@gov.si

Dežurna številka: +972 54 451 6076



Veleposlaništvo v Kairu

Email: sloembassy.cairo@gov.si

Dežurna številka: +201225665004

Vodja konzularnega sektorja na MZEZ Viktor Mlakar je slovenskim državljanom, ki se nahajajo v državah, kjer so zaostrene varnostne razmere, svetoval, naj poskrbijo za svojo varnost in spremljajo razmere. Prav tako naj slovenskim diplomatskim predstavništvom posredujejo svoje podatke, da lahko po potrebi stopijo v kontakt z njimi. Težave zaradi odpovedanih letov imajo tudi Slovenci v drugih delih sveta, ki bi se morali domov vračati prek letalskih vozlišč, kot so Dubaj, Abu Dabi in Doha, ki so zaprta. Mlakar je poudaril, da je konzularna služba trenutno osredotočena na reševanje težav državljanov na vojno ogroženih območij. Zato je Slovencem, ki imajo težave z letalskimi povezavami iz drugih delov sveta, svetoval, naj sami poskušajo najti alternativno pot, denimo prek letališča v Istanbulu.