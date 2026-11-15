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LOKALNE VOLITVE 2026

Po Sloveniji odprtih 3116 volišč, volivci izbirajo župane in občinske svetnike: Janša svoj glas že oddal

Za župansko mesto se poteguje 614 kandidatov, v 45 občinah pa je župan že znan.
FOTO: Leon Vidic/Delo
FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, A. G.
 15. 11. 2026 | 07:12
 15. 11. 2026 | 09:04
4:07
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Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo 3116 volišč za devete lokalne volitve v samostojni Sloveniji. Na njih volivci izbirajo nova vodstva 212 slovenskih občin. Glas je mogoče oddati le v občini stalnega prebivališča, volivci pa prejmejo več glasovnic. Po zaprtju volišč ob 19. uri je prve delne izide glasovanja pričakovati po 20. uri. Prve lokalne volitve v Sloveniji so potekale decembra 1994 v takrat novoustanovljenih 147 občinah. Danes je občin 212 in tokratne volitve so četrte po vrsti v skupno 212 občinah. Med njimi jih ima 12 status mestne občine, kar jim prinaša nekatere dodatne obveznosti, a tudi možnost koriščenja nekaterih dodatnih sredstev.

Za župansko mesto se na tokratnih volitvah poteguje 614 kandidatov. V 12 mestnih občinah imajo skupno 77 kandidatov. Največ jih je v prestolnici, in sicer 15, v Mariboru in Kopru pa jih kandidira po deset. V 45 občinah je že vnaprej znan župan za prihodnji mandat, saj je bil kandidat le eden, večinoma aktualni župan. Tam, kjer nihče od kandidatov ne bo prejel več kot polovice glasov, se bosta najbolje uvrščena pomerila v drugem krogu, ki bo 29. novembra.

Volivci prejmejo več glasovnic

Ob županskih volitvah volivci izbirajo tudi člane občinskih svetov, pa tudi predstavnike v krajevnih, vaških in četrtnih skupnostih. V občinske svete pa v nekaterih občinah volijo tudi predstavnike italijanske, madžarske in romske skupnosti. Medtem ko se župani volijo po večinskem sistemu, se člani občinskih svetov v nekaterih občinah volijo po večinskem, v nekaterih pa po proporcionalnem sistemu. V občinah z večinskim sistemom se glasuje za toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti, v tistih s proporcionalnim sistemom pa volivec glasuje za eno listo kandidatov, pri čemer lahko posameznemu kandidatu na njej odda preferenčni glas. Volivci tako na volišču prejmejo več glasovnic.

Vsak volilni upravičenec bo lahko volil samo v tisti občini, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Možno je glasovanje na domu in glasovanje po pošti iz Slovenije, o čemer pa je bilo treba volilne komisije prej obvestiti.

Volilno pravico imajo le državljani Slovenije in EU

Svoj glas bo lahko oddalo nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev. Medtem ko so še na prejšnjih lokalnih volitvah vse od leta 2002 lahko glasovali tudi državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, tokrat ti volilne pravice nimajo, saj je bil nedavno uveljavljen zakon, ki jim jo je odvzel. Volijo lahko le državljani Slovenije in držav članic EU.

Premier Janez Janša je svoj glas oddal na volišču v domačem Šentilju pri Velenju. 

Prvi delni izidi po 20. uri

Za organizacijo lokalnih volitev so pristojne občinske volilne komisije, te pa bodo podatke o izidih in udeležbi vnašale v spletno aplikacijo na spletni strani Državne volilne komisije, ki jo je ta pripravila v sodelovanju z ministrstvom za lokalno samoupravo.

Občinske volilne komisije bodo čez dan v omenjeno aplikacijo vnesle podatke o volilni udeležbi do 11. in do 16. ure, prvi delni izidi glasovanja pa bodo znani po 20. uri, so pojasnili na ministrstvu. Po njihovih navedbah se bodo podatki v aplikaciji osveževali predvidoma do 1. ure v ponedeljek oz. do preštetja večine glasov v vseh občinah. Glede na pretekle izkušnje je pričakovati, da vse občinske volilne komisije vseh rezultatov do takrat ne bodo vnesle in bodo z vnosom nadaljevale v ponedeljek zjutraj, so dodali.

Do zaprtja volišč velja volilni molk, v tem času je nagovarjanje volivcev prepovedano.

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