Po Sloveniji smo našli kopico erotičnih zabav: v termah dvignile prah, drugje cvetijo

Pred dnevi je veliko prahu in predvsem zgražanja dvignila vest, da se v slovenskih termah pripravlja dogodek, namenjen tistim, ki radi eksperimentirajo v spolnosti in se brez zadržkov prepuščajo mesenim užitkom. Tiste, ki so bili ob novici o dogodku ogorčeni, je skrbelo predvsem za higieno prostorov, kjer tovrstne aktivnosti potekajo. Lastniki term so jih sicer že pomirili, da je za čistočo pri njih vedno poskrbljeno, po erotičnem dogodku pa najamejo še dodatno osebje in vse resnično temeljito očistijo, zamenjajo celo vodo v bazenih.

Priljubljene so savne

A omenjeni dogodek, ki bo poteka marca, še zdaleč ni edini te vrste na naših tleh. Vsak ponedeljek v mesecu denimo lahko avantur željni obiščejo erotično zabavo v eni od ljubljanskih savn. Vstopnina na vročo zabavo znaša za posameznice 20, za posameznike 60 in za pare 50 evrov, pred vrati pa obvezno pustite predsodke, homofobijo, bifobijo, transfobijo, seksizem, nacionalizem, rasizem in druge oblike zatiranj, poudarjajo organizatorji, ki udeležencem poleg zabave v savnah med drugim ponujajo še temni labirint, gugalnico, užitkom se lahko predajajo tudi na terasi pod milim nebom.

Na valentinovo soboto se vroča zabava nato obeta v Mariboru. Tudi tam se bodo pari lahko zabavali na 300 kvadratnih metrih velnesa, kjer so na voljo štiri savne, dva džakuzija in ledeni bazen, v ceno vstopnine, ki za par znaša 80 evrov, je vštetih še mnogo drugih reči, potrebnih za sproščen in zabaven seksi večer – kondomi, masažno olje, pa seveda hrana in pijača. Organizator pa dodaja, da na dogodku niso zaželeni fantje brez spremljevalk. »Samo za par in posameznice,« so zapisali na spletni strani, kjer dogodek oglašujejo.

Za valentinovo bo veselo tudi v Selnici ob Dravi, kjer se prav tako obeta vroči dogodek, poimenovali so ga Greh & svetost in pospremili z izzivalnim sloganom: »Noč, kjer pravila utihnejo in skušnjave dobijo dovoljenje. Greh se obleče v svilo, svetost pa zdrsne z ramen.« Vstopnina v tem primeru znaša okroglih sto evrov, organizatorji pa vsem, ki bi se nekoliko drugačnega valentinovega praznovanja želeli udeležiti, sporočajo: »Diskretnost ni priporočilo – je pogoj. Kar se zgodi to noč, ostane v temi.«