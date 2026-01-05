  • Delo d.o.o.
JANUARSKO VREME

Po Sloveniji že sneži: meteorolog Velkavrh razkriva, kje bo največ snega

Ponekod po državi sneži.
FOTO: Bamm-bamm Getty Images
FOTO: Bamm-bamm Getty Images
STA, S. U.
 5. 1. 2026 | 08:15
 5. 1. 2026 | 08:43
1:41
Ponekod po državi sneži, sneg se že oprijema cestišč. Čez dan bo rahlo snežilo v večjem delu delu države, največ padavin je pričakovati v južni in jugovzhodni Sloveniji. Ponekod se sneg oprijema cestišč, zato prometnoinformacijski center voznike opozarja, naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme.

Kot napoveduje Agencija RS za okolje (Arso), se bo čez dan rahlo sneženje postopno razširilo nad večji del države, na Primorskem bo rahlo deževalo. Večinoma suho bo ostalo v severozahodnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, čez dan ponekod v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 5 stopinj Celzija.

Kot je za Radio Slovenija povedal Andrej Velkavrh z Arsa, bo danes največ padavin zapadlo v južni in jugovzhodni Sloveniji, na Dolenjskem, v Posavju, na Kočevskem in Notranjskem. Na teh območjih bo do večera zapadlo od 10 do 15 centimetrov snega.

Ponoči bodo rahle padavine ponehale, le na skrajnem jugovzhodu bo naletaval sneg. V torek bo oblačno, ponekod v notranjosti bo občasno rahlo snežilo, najmanj verjetne padavine bodo v zahodni in severni Sloveniji. Burja na Primorskem se bo čez dan nekoliko okrepila. V sredo pa bo oblačno in večinoma suho.

Kakšne pa so vremenske razmere pri vas? Kontaktirajte nas preko spodnjega obrazca.

 

