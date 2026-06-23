Po Sloveniji popoldan znova možne nevihte in toča, tu je verjetnost najvišja

Slovenijo je zajel prvi izrazitejši vročinski val letošnjega poletja. Temperature se v številnih krajih že več dni vzpenjajo nad 30 stopinj Celzija, ob vročini pa vreme zaznamuje tudi povečana nestabilnost ozračja. Skoraj vsak dan nastajajo krajevne plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše. Po napovedih vremenoslovcev se bo v drugi polovici tedna vreme postopoma umirjalo, vročina pa bo postajala vse bolj intenzivna.

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da se bo proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala, najbolj izrazita pa bo na Primorskem in v večjih mestih. Danes bo popoldne prevladovalo sončno vreme z razvojem kopaste oblačnosti. Nastajale bodo plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se bo živo srebro povzpelo do okoli 35 stopinj.

Največ možnosti za močnejše nevihte bo danes v Savinjski, Koroški, Osrednjeslovenski in Dolenjski regiji ter na Goriškem opozarjajo pri portalu Neurje.si.

Podobno vreme se obeta tudi jutri. Zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ob ponovnem razvoju kopaste oblačnosti bo nastalo še nekaj ploh in posameznih neviht. Jutranje temperature bodo večinoma med 17 in 22 stopinjami, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Tudi v sosednjih pokrajinah bo prevladovalo vroče in večinoma jasno vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu, kjer bodo popoldne in proti večeru nastajale plohe in nevihte. Jutri bodo te redkejše. Ob severnem Jadranu bo ponekod pihala šibka burja.

Po napovedih Arsa bo v četrtek in petek pretežno jasno, temperature pa se bodo še nekoliko zvišale. Prav zato meteorologi opozarjajo na vse večjo toplotno obremenitev, ki bo proti koncu tedna najbolj izrazita na Primorskem in v urbanih središčih.

Popoldne znova možnost močnih neviht

Na povečano nevarnost neviht opozarjajo tudi pri portalu Neurje.si. Kot so zapisali na družbenih omrežjih, v zadnjih dneh skoraj ni dneva, ko nekje po Sloveniji ne bi nastale nevihte ali celo krajevna neurja. Tudi jutri naj bi se nadaljeval podoben vremenski vzorec, nato pa naj bi se ozračje postopno stabiliziralo, zaradi česar bo možnosti za nevihte v prihodnjih dneh občutno manj.

Po njihovih pojasnilih nad južno in jugozahodno Evropo vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka, ki proti Alpam in severnemu Sredozemlju prinaša zelo topel in vse bolj vlažen zrak. Slovenija ostaja na stiku vroče zračne mase nad jugom Evrope in nekoliko hladnejšega zraka severneje, kar ustvarja ugodne pogoje za razvoj neviht.

Največ možnosti za močnejše nevihte bo danes v Savinjski, Koroški, Osrednjeslovenski in Dolenjski regiji ter na Goriškem. Posamezne nevihte lahko spremljajo močni nalivi, pogosti udari strel, sunki vetra in krajevno tudi manjša do srednje debela toča. Zaradi velike količine energije v ozračju vremenoslovci ne izključujejo možnosti, da se lokalno razvije tudi kakšno krajevno neurje, podobno kot v preteklih dneh.