  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VROČINA SE STOPNJUJE

Po Sloveniji popoldan znova možne nevihte in toča, tu je verjetnost najvišja

Vročina se po Sloveniji iz dneva v dan krepi, ob tem pa nestabilno ozračje še vedno ustvarja pogoje za razvoj popoldanskih neviht.
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Jure Eržen/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Jure Eržen/Delo
A. G.
 23. 6. 2026 | 12:25
 23. 6. 2026 | 12:25
3:40
A+A-

Slovenijo je zajel prvi izrazitejši vročinski val letošnjega poletja. Temperature se v številnih krajih že več dni vzpenjajo nad 30 stopinj Celzija, ob vročini pa vreme zaznamuje tudi povečana nestabilnost ozračja. Skoraj vsak dan nastajajo krajevne plohe in nevihte, ponekod tudi močnejše. Po napovedih vremenoslovcev se bo v drugi polovici tedna vreme postopoma umirjalo, vročina pa bo postajala vse bolj intenzivna.

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da se bo proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala, najbolj izrazita pa bo na Primorskem in v večjih mestih. Danes bo popoldne prevladovalo sončno vreme z razvojem kopaste oblačnosti. Nastajale bodo plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se bo živo srebro povzpelo do okoli 35 stopinj.

Največ možnosti za močnejše nevihte bo danes v Savinjski, Koroški, Osrednjeslovenski in Dolenjski regiji ter na Goriškem opozarjajo pri portalu Neurje.si.

Podobno vreme se obeta tudi jutri. Zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ob ponovnem razvoju kopaste oblačnosti bo nastalo še nekaj ploh in posameznih neviht. Jutranje temperature bodo večinoma med 17 in 22 stopinjami, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Tudi v sosednjih pokrajinah bo prevladovalo vroče in večinoma jasno vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu, kjer bodo popoldne in proti večeru nastajale plohe in nevihte. Jutri bodo te redkejše. Ob severnem Jadranu bo ponekod pihala šibka burja.

Po napovedih Arsa bo v četrtek in petek pretežno jasno, temperature pa se bodo še nekoliko zvišale. Prav zato meteorologi opozarjajo na vse večjo toplotno obremenitev, ki bo proti koncu tedna najbolj izrazita na Primorskem in v urbanih središčih.

Popoldne znova možnost močnih neviht

Na povečano nevarnost neviht opozarjajo tudi pri portalu Neurje.si. Kot so zapisali na družbenih omrežjih, v zadnjih dneh skoraj ni dneva, ko nekje po Sloveniji ne bi nastale nevihte ali celo krajevna neurja. Tudi jutri naj bi se nadaljeval podoben vremenski vzorec, nato pa naj bi se ozračje postopno stabiliziralo, zaradi česar bo možnosti za nevihte v prihodnjih dneh občutno manj.

Po njihovih pojasnilih nad južno in jugozahodno Evropo vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka, ki proti Alpam in severnemu Sredozemlju prinaša zelo topel in vse bolj vlažen zrak. Slovenija ostaja na stiku vroče zračne mase nad jugom Evrope in nekoliko hladnejšega zraka severneje, kar ustvarja ugodne pogoje za razvoj neviht.

Največ možnosti za močnejše nevihte bo danes v Savinjski, Koroški, Osrednjeslovenski in Dolenjski regiji ter na Goriškem. Posamezne nevihte lahko spremljajo močni nalivi, pogosti udari strel, sunki vetra in krajevno tudi manjša do srednje debela toča. Zaradi velike količine energije v ozračju vremenoslovci ne izključujejo možnosti, da se lokalno razvije tudi kakšno krajevno neurje, podobno kot v preteklih dneh.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Arsovremenevihtevročinanapovedvremenska napovedvremenske razmerepoletjeopozoriloSlovenija
ZADNJE NOVICE
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
BOŽANSKE SLADICE

Nina Osenar Kontrec: Sprejela sem svoja leta (Suzy)

Marsikdo se sprašuje, kako lahko voditeljica in kulinarična mojstrica ob redni pripravi božanskih sladic ohranja tako zavidljivo postavo.
23. 6. 2026 | 13:00
12:51
Premium
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Volkswagen t-roc ravno prav zrasel: dober pogon, umirjena digitalizacija (FOTO)

Videz je zdaj drugačen, bolj usločen.
Gašper Boncelj23. 6. 2026 | 12:51
12:49
Novice  |  Slovenija
PROTOKOL RS

Zaplet pred sredino državno proslavo! Ukom poslal nova, popravljena, vabila

Protokol RS je poslal novo vabilo na državno proslavo brez navodil o praporjih. Veteranske organizacije bodo na državni proslavi ob dnevu državnosti sodelovale s praporji. Ob tem pa opozarjajo, da navodilo organizatorjev neupravičeno izključuje nekatera veteranska in domoljubna društva, zato ga javno obsojajo.
23. 6. 2026 | 12:49
12:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PREKO OMEJITEV

Slovenec pri Reki divjal več kot 100 km/h nad omejitvijo! Dobil prepoved vožnje na Hrvaškem

Zaradi prekrška so mu izdali plačilni nalog v višini 660 evrov ter mu izrekli prepoved vožnje na Hrvaškem za obdobje treh mesecev.
23. 6. 2026 | 12:40
12:34
Bralci
BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ BRALCEM

Pravnik pomaga bralki Novic: Kaj storiti, ko je na odločbi naveden človek, ki je umrl leta 1986?!

Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev Pravnik svetuje.
23. 6. 2026 | 12:34
12:25
Novice  |  Slovenija
VROČINA SE STOPNJUJE

Po Sloveniji popoldan znova možne nevihte in toča, tu je verjetnost najvišja

Vročina se po Sloveniji iz dneva v dan krepi, ob tem pa nestabilno ozračje še vedno ustvarja pogoje za razvoj popoldanskih neviht.
23. 6. 2026 | 12:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki