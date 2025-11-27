Po slovenskih cestah bo mogoče voziti tudi z balkanskim izpitom

Državni zbor je s 43 glasovi za in 25 proti potrdil koalicijske dopolnitve zakona o voznikih, ki prinašajo pomembno spremembo za voznike iz držav Zahodnega Balkana. Imetniki vozniških dovoljenj, izdanih v Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Kosovu in Srbiji, bodo po novem lahko svoje dovoljenje v Sloveniji zamenjali brez opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita.

Veljavnost dokumentov se bo preverjala, neprenosljive kategorije se ne bodo priznavale.

Do zamenjave bodo upravičeni vozniki s prijavljenim prebivališčem v Sloveniji, in sicer najpozneje v enem letu od prijave prebivališča. V postopku bodo morali predložiti dokazilo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo, kar pomeni, da zdravniško potrdilo ostaja obvezno. Postopki, ki že tečejo, se bodo zaključili po dosedanjih pravilih. Sandra Gazinkovski (Gibanje Svoboda) je ob obrazložitvi sprememb poudarila, da gre za odpravo dolgoletnega nesorazmerja: »Če oseba pride iz Avstrije ali Nemčije, lahko brez dodatnih preverjanj zamenja listino za slovensko. Če pa pride voznik z enako dolgoletno izkušnjo iz Makedonije ali Srbije, mora ponovno opravljati praktični izpit in zdravstveni pregled, čeprav v Sloveniji povsem zakonito vozi že od prvega dne pridobitve dovoljenja za prebivanje.«

Po njenih besedah predlog ne uvaja privilegijev, ampak odpravlja administrativno oviro, ki zlasti podjetjem povzroča zamude pri zaposlovanju, ljudem pa dodatne stroške in čakanje. »Varnost ostaja na prvem mestu. Veljavnost dokumentov se bo preverjala, neprenosljive kategorije se ne bodo priznavale,« je dodala.

Evropski parlament drugače

V opoziciji spremembam ostro nasprotujejo. Poslanci SDS in NSi opozarjajo na nevarnost za prometno varnost, saj so v državah nekdanje Jugoslavije standardi usposabljanja menda nižji kot v Sloveniji in EU. Aleksander Reberšek (NSi) je opozoril, da bi lahko ukrep »negativno vplival na varnost v cestnem prometu«. Bojan Podkrajšek (SDS) je spomnil, da je Evropski parlament pred kratkim sprejel strožje predpise glede vozniških dovoljenj, kar naj bi šlo v nasprotno smer. Njegov strankarski kolega Jožef Jelen pa je poudaril, da pri zakonu pogrešajo mnenje vlade, agencije za varnost prometa in Združenja avtošol. SDS je zato vložila dopolnila, ki bi iz predloga praktično odstranila vsebino, a jih koalicija ni podprla.

Zakon je bil na koncu sprejet, proti pa niso glasovali le poslanci SDS in NSi, nasprotovanje sta namreč izrazila tudi dva nepovezana poslanca iz vrst Demokratov, med koalicijskimi poslanci se je glasovanju proti pridružil poslanec Svobode Miroslav Gregorič. Vzdržana sta bila Alma Intihar in Jernej Žnidaršič (oba Svoboda).