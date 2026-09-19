Po Smodejevih obtožbah na račun Mesca se je oglasila še Urška Klakočar Zupančič: »Svojih grehov ne izbrišeš tako, da si izmisliš tuje« (VIDEO)

Kot smo že poročali, je Dušan Smodej v intervjuju za Info360 po več letih javnega molka zatrdil, da naj bi z Luko Mescem nekoč skupaj uživala kokain.

Mesec je navedbe odločno zanikal in spomnil na Smodejev nastop v Tarči leta 2022, ko je ta povedal, da Mesca sicer pozna z odprtij, da pa se z njim ni družil in ga ni videval na zabavah. V istem času so v javnost prišle tudi podrobnosti pravnomočne obtožnice proti Smodeju, ki ga bremeni dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. O njegovi krivdi bo odločalo sodišče.

Klakočar Zupančičeva: »Ko zmanjka argumentov, pride blatenje«

Na dogajanje se je danes odzvala tudi Urška Klakočar Zupančič. V ostrem zapisu je Smodejev nastop povezala z njegovim kazenskim postopkom in ocenila, da gre pri preusmerjanju pozornosti na Mesca za poskus diskreditacije. »Ko obdolženec, ki zanika huda kazniva dejanja, namesto odgovora začne druge obtoževati jemanja drog, je to znak obupa in hude strahopetnosti,« je zapisala. Dodala je, da po njenem »ko zmanjka argumentov, pride blatenje«, še posebej problematično pa se ji zdi, da se osebne obtožbe pojavljajo tik pred lokalnimi volitvami. »Svojih grehov nikoli ne izbrišeš tako, da si izmisliš tuje,« je zapisala. Klakočar Zupančičeva je ob tem Smodeja označila za »plačanca desnice« in trdila, da čas objave intervjuja ni naključen.

Opozorila na čas objave intervjuja in obtožnice

Po njenem je pomembno predvsem to, da je bil intervju objavljen na isti dan, ko so prišle v javnost podrobnosti obtožnice proti Smodeju. Izpostavila je očitke o grožnjah s smrtjo, domnevnem siljenju mladoletne osebe v spolni odnos, omogočanju uživanja prepovedanih drog in telesnem nasilju ter se vprašala, koliko prostora so ti očitki dobili v javnosti v primerjavi z njegovimi navedbami o Mescu. Svojo tezo je podkrepila tudi z videoposnetkoma Smodejevih izjav iz let 2022 in 2026, s katerima želi pokazati razliko med njegovima različicama dogodkov.

Odzvala se je tudi Levica. V stranki trdijo, da so v zadnjih tednih zaznavali govorice o novem poskusu povezovanja afere Fotopub z njihovo stranko in da intervju razumejo prav v tem kontekstu. »Zdaj Smodej pričakuje, da naj bi mu verjeli, da je takrat lagal in da zdaj govori resnico,« so zapisali. Ob tem so spomnili na njegove izjave iz leta 2022, ko je o svojem odnosu z Mescem govoril drugače. V Levici menijo, da je razlog za ponovno odpiranje zgodbe političen in povezan z Mesčevo kandidaturo za ljubljanskega župana.

Dve različni zgodbi štiri leta narazen

Jedro spora tako ostaja predvsem razlika med Smodejevimi izjavami iz leta 2022 in danes. V Tarči je pred štirimi leti povedal, da Mesca pozna, da ga je videl na odprtjih, ne pa tudi na zabavah. V četrtkovem intervjuju pa je zatrdil bistveno več: da sta se družila in skupaj uživala kokain. Smodej danes pravi, da je pred štirimi leti lagal.