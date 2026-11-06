Po smrti 17-letne dijakinje spremenili nevarno križišče v Ljubljani: to so spremembe (FOTO)

Skoraj pol leta po tragični prometni nesreči, v kateri je pod kolesi mestnega avtobusa umrla komaj 17-letna dijakinja, so v Ljubljani prenovili križišče Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice. Čeprav so pristojni po tragediji zatrjevali, da je prometna ureditev ustrezna, so zdaj uvedli nekaj sprememb, da bi zmanjšali tveganje za podobne nesreče. Na kraju tragedije medtem še vedno gorijo sveče, smo se prepričali tudi sami.

FOTO: Foto:dejan Javornik

Prehod za pešce v Kopitarjevi ulici so premaknili nekoliko bližje Ljubljanici, s čimer naj bi zmanjšali možnost, da bi pešci ostali v mrtvem kotu voznikov, ki zavijajo desno. Spremenili so tudi delovanje semaforjev. Zelena luč za pešce in vozila se zdaj prižge istočasno, zaradi spremenjene postavitve prehoda pa imajo pešci več časa za prečkanje, preden do njih pripeljejo vozila, je poročal 24ur. Na Mestni občini Ljubljana pojasnjujejo, da so pri prenovi upoštevali priporočila strokovnjakov za prometno varnost.

FOTO: Dejan Javornik

Kljub spremembam se pojavljajo nova vprašanja. Kot poroča 24ur.com, del prometne stroke opozarja, da bi morali pešci zeleno luč dobiti tri sekunde pred vozniki, kot predvidevajo tudi občinska navodila. Tega ukrepa v omenjenem križišču niso uvedli. Na občini odgovarjajo, da je treba semaforje prilagoditi vsakemu križišču posebej, zato enaka rešitev ni nujno ustrezna povsod.

FOTO: Foto:dejan Javornik

Dijakinja je prečkala cesto pri zeleni luči

Spomnimo, 15. maja je 17-letna dijakinja bližnje gimnazije pri zeleni luči prečkala Kopitarjevo ulico, ko je vanjo trčil avtobus Ljubljanskega potniškega prometa, ki je s Poljanske ceste zavijal desno. Voznik dekleta očitno ni opazil. Poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju nesreče. Kot smo poročali v Slovenskih novicah, so policisti po končani preiskavi 48-letnega voznika kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom. Preiskava je pokazala, da voznik ni bil pod vplivom alkohola, avtobus pa ni vozil prehitro. Že po nesreči so se pojavila opozorila, da bi bilo treba preučiti ureditev prehoda za pešce in delovanje semaforjev ter da bi morali biti prehodi za pešce umeščeni dlje od križišč.