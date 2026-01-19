  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NADOMESTNO BIVALIŠČE

To je storila občina za družino po tragediji v Dražencih, življenje triletnika še vedno visi na nitki

Hajdinska občina družini po požaru v Dražencih našla začasno namestitev.
Požar na Ptuju. FOTO: Oste Bakal, Delo
Požar na Ptuju. FOTO: Oste Bakal, Delo
G. P./STA
 19. 1. 2026 | 10:15
 19. 1. 2026 | 10:21
A+A-

Po nedeljski hudi tragediji v Dražencih, ko je v požaru v stanovanjski hiši umrl petletni otrok, triletnika pa zdravijo v mariborski bolnišnici, so svojcem na pomoč priskočili tudi na Občini Hajdina. Kot je za STA povedal župan Stanko Glažar, so družini že zagotovili nadomestno bivališče, saj njihova hiša po požaru ni primerna za bivanje. Policija vzrok požara še vedno preiskuje, so pa na Policijski upravi Maribor danes za STA povedali, da je po zadnjih informacijah triletnik še vedno življenjsko ogrožen oziroma je njegovo zdravstveno stanje resno. Na hajdinski občini so se po besedah župana Glažarja že v nedeljo takoj po tragičnem dogodku organizirali in naredili štab, v katerem bo vsak poskrbel za svoje področje, hiša pa po požaru do sanacije zagotovo ne bo uporabna.

Požar na Ptuju. FOTO: Jure Banfi, Delo
Požar na Ptuju. FOTO: Jure Banfi, Delo

»Nadomestno namestitev za družino imamom zagotovljeno, danes bomo preko občinskega Rdečega križa odprli transakcijski račun, tako da bodo mogoče tudi donacije. Za osnovna finančna sredstva bomo tudi poskrbeli, tako da kolikor v teh razmerah lahko pomagamo, bomo tudi naredili,« je dejal župan Hajdine. Prizadeta družina je po županovih navedbah noč preživela pri sorodnikih. Glažar je ob tem družini izrekel sožalje in povedal, da gre za veliko tragedijo, ne le za družino in Dražence, pač pa celotno občino. Ob tem je izrazil upanje, da bo poškodovani otrok kar najhitreje okreval.

Več iz teme

požarpomočPtuj
ZADNJE NOVICE
10:45
Novice  |  Slovenija
IMA VSE, KAR IMAJO VELIKI

V vasi Hranjigovci pri Svetem Tomažu navdušuje smučišče, primerno za vse generacije (FOTO)

Smučišče je iz leta v leto bolje vzdrževano in opremljeno. Navdušuje domače in tuje goste, primerno za vse generacije.
Oste Bakal19. 1. 2026 | 10:45
10:35
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Šeško je počival, čustveno slovo Kampla

Poškodba slovenskega nogometnega reprezentanta Jake Bijola. Žan Vipotnik najboljši strelec druge angleške lige.
Matic Rupnik19. 1. 2026 | 10:35
10:25
Bulvar  |  Suzy
ZALJUBLJENA

Domen Valič in Tjaša Žibert: ne skrivata se več (Suzy)

Zdi se, da je prav Suzy spodbudila zaljubljeni par, da še javno obelodani svojo zvezo.
19. 1. 2026 | 10:25
10:15
Novice  |  Slovenija
NADOMESTNO BIVALIŠČE

To je storila občina za družino po tragediji v Dražencih, življenje triletnika še vedno visi na nitki

Hajdinska občina družini po požaru v Dražencih našla začasno namestitev.
19. 1. 2026 | 10:15
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBALA

V Kopru voznik avtobusa na kokainu, stanje je ugotovil potnik

Policisti so sprva sumili, da je pijan, a ni napihal.
19. 1. 2026 | 10:05
09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki