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Po objavi pretresljivega posnetka intervencije na Čopovi, ko je umrl oče šestih otrok, odmeva: »Policisti niso usposobljeni za prepoznavanje zadušitve«

Dan po objavi pretresljivega posnetka policijske intervencije na Čopovi ulici, po kateri je umrl 37-letni Armin Đutović, oče šestih otrok, se je o ravnanju policistov oglasil tudi strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl.
Pokojni 37-letni Armin Đutović. FOTO: Osebni Arhiv
Pokojni 37-letni Armin Đutović. FOTO: Osebni Arhiv
G. P.
 17. 9. 2026 | 08:38
 17. 9. 2026 | 08:43
4:24
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Poo včerajšnji javni objavi posnetka nepravilno izvedene policijske intervencije na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je 37-letni Armin Đutović izgubil zavest in tri dni pozneje umrl, se je o postopku policistov javno izrekel tudi nekdanji visoki policijski uslužbenec in strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl. Za 24ur je povedal, da po ogledu posnetka vidi več problematičnih elementov. Po njegovem mnenju je bil prijem, ki ga je policist uporabil na Đutoviću, izveden nestrokovno, predvsem pa je trajal predolgo.

Žaberl ocenjuje, da pri uporabi prisilnega sredstva ni bila upoštevana časovna sorazmernost. Opozoril je, da so prijemi na vratu sicer učinkoviti pri obvladovanju fizično močnih oseb ali ljudi pod vplivom alkohola, drog oziroma psihoaktivnih snovi, vendar so prav zato tudi nevarni, če trajajo predolgo ali se izvajajo nepravilno.

»Policist bi moral zaznati, da ne diha več«

Po Žaberlovih besedah je problematičen seveda trenutek, ko se je Đutović prenehal odzivati. Ocenjuje, da bi moral policist, ki je izvajal prijem, prej zaznati, da se z njim nekaj dogaja in da ne diha več. Kritičen je bil tudi do ravnanja drugih policistov, saj po njegovem niso dovolj hitro preverili njegovega zdravstvenega stanja. Žaberl meni, da je šlo pri tem za strokovno napako. Policisti morajo namreč tudi osebi, ki se je pred tem upirala ali ogrožala druge, nuditi pomoč takoj, ko zaznajo, da je življenjsko ogrožena.

»Prijem je učinkovit, vendar je lahko tudi zelo nevaren, če traja predolgo,« je pojasnil in dodal, da mora policist med takšnim postopkom ves čas spremljati stanje osebe, nad katero uporablja prisilno sredstvo.

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Objavljen pretresljiv posnetek policijske intervencije v Ljubljani: po njej je umrl oče šestih otrok (VIDEO)

Toplak bolj previden: počakajmo na izvedence

Drugače je dogajanje komentiral Igor Toplak iz Sindikata policistov Slovenije, ki opozarja, da posnetek sam po sebi še ne more dati vseh odgovorov. Spomnil je, da se je Đutović policistom aktivno upiral, zato se po njegovem postavlja vprašanje, ali so policisti v takšnem položaju sploh lahko dovolj hitro prepoznali, da je njegovo zdravstveno stanje postalo kritično. Toplak meni, da bo treba pri presoji počakati predvsem na sodne izvedence, ki bodo morali ugotoviti, kaj se je dogajalo v posameznih trenutkih intervencije in ali bi lahko hitrejše nudenje pomoči spremenilo končni izid.

Odprl je tudi vprašanje usposobljenosti policistov. Ti se sicer učijo postopkov oživljanja in nudenja prve pomoči, vendar je po njegovem treba preveriti, koliko so bili v času dogodka usposobljeni za prepoznavanje življenjsko nevarnega stanja pri osebi, ki se je neposredno pred tem še aktivno upirala.

Žaberl: nekatere napake so vidne že na posnetku

Žaberl se sicer strinja, da bo o kazenski odgovornosti na koncu odločalo sodišče in da bodo pri tem ključna izvedenska mnenja. Kljub temu meni, da je nekatere strokovne napake mogoče razbrati že iz samega videoposnetka. Po njegovih besedah primer znova kaže, kako pomembno je redno usposabljanje policistov za uporabo prisilnih sredstev, predvsem tistih, ki lahko ob napačni ali predolgi uporabi ogrozijo življenje.

Enako pomembno se mu zdi znanje prve pomoči in sposobnost hitrega prepoznavanja trenutka, ko oseba med intervencijo ne predstavlja več varnostnega problema, ampak postane pacient, ki nujno potrebuje pomoč.

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Umrl tri dni po intervenciji

Kot smo poročali včeraj, se je intervencija zgodila 8. decembra 2024 na Čopovi ulici v središču Ljubljane. Đutović je med policijskim postopkom izgubil zavest, zaradi pomanjkanja kisika pa je utrpel hudo poškodbo možganov. Tri dni pozneje je umrl.

Primer je zdaj pred sodiščem. Šestim policistom Policijske postaje Ljubljana Center sodijo zaradi ravnanja med intervencijo. Enemu tožilstvo očita nepravilno uporabo prijema in povzročitev smrti iz malomarnosti, preostalim petim pa opustitev pomoči. O njihovi krivdi še ni pravnomočno odločeno.

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