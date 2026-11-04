Po smrti pacientke na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana zaposleni opozarjajo na hude nepravilnosti: »Ogrožena so človeška življenja« (FOTO)

PRETRESLJIVI OČITKI

Po smrti pacientke so zaposleni opozorili na domnevne sistemske nepravilnosti. UKC njihove navedbe zavrača, ministrstvo pa je prejelo predlog za nadzor.

Na uredništvo Slovenskih novic smo prejeli anonimno opozorilo zaposlenih o domnevno nevzdržnih razmerah na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Zaposleni na kliniki opozarjajo na psihično nasilje in neučinkovite notranje nadzorne mehanizme in nepravilnosti, ki naj bi ogrožale tudi življenja pacientov. Posebej izpostavljajo smrt pacientke, ki je v začetku avgusta umrla po premestitvi iz intenzivne terapije. »Razmere znotraj institucije so dosegle točko, ko ne gre več le za kršenje dostojanstva zaposlenih, temveč tudi ogrožanje človeških življenj pacientov,« so ...